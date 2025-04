Policial 13-04-2025

Estudio SENDA: alumnos de 2° medio mejoran su bienestar, aunque enfrentan desafíos con sus entornos



¿Cómo se sienten hoy las y los adolescentes en Chile? ¿Tienen con quién hablar cuando lo necesitan? Estas son algunas de las preguntas que busca responder la Encuesta de Juventud y Bienestar 2024, que recogió la voz de más de 135 mil estudiantes de segundo medio de 2.103 establecimientos educacionales en 297 comunas.

A través de cinco dimensiones (familia, escuela, grupo de pares, tiempo libre e indicadores de bienestar), la encuesta impulsada por Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y el Ministerio de Educación permitió diagnosticar factores.

Entre sus resultados, destaca que más del 76% de las y los estudiantes se declara feliz y satisfecho con su vida, y un 55,4% afirma sentirse físicamente fuerte y saludable. También se observa que más del 40% realizó al menos una hora de ejercicio intenso durante la última semana, y 64,6% no se ha sentido aburrido con los estudios.

Sin embargo, los datos también evidencian realidades que deben llamar a la acción: 33,9% de los estudiantes dice sentirse un fracaso, y 41,1% cree que no es bueno o buena para nada y a más del 36% le cuesta tener conversaciones sobre temas personales con padres, madres o adultos cuidadores. Estas cifras, si bien han mejorado respecto a mediciones anteriores, siguen reflejando una dimensión emocional frágil en parte de la población adolescente.

De acuerdo a la encuesta, 11,9% de los encuestados con bajo control parental se embriagó al menos una vez en el último mes frente al 5,0% cuyos padres o madres tienen una alta supervisión. Lo mismo ocurre con el entorno de pares: el 38,9% de quienes tienen amistades que consumen alcohol se embriagó al menos una vez en el último mes, cifra que cae al 6,6% cuando no tiene amistades que consuman.

La Encuesta Juventud y Bienestar 2024 cuenta con datos que permiten orientar el desarrollo de iniciativas de política pública a nivel nacional, regional y comunal, que además están disponibles para todos los establecimientos educacionales que participaron del proceso.