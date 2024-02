Deportes 20-02-2024

Ex futbolistas albirrojos fueron a conocer pre cordillera de Linares

Los ex futbolistas del recordado Lister Rossel y de Deportes Linares, este año se reunieron en dos oportunidades. Ha principio de año en Vara Gruesa, en el predio de Querubín Aravena .Sin embargo, este año adoptaron el acuerdo de conocer la pre cordillera y se fueron a pasar dos días, el sábado y domingo recién pasado, a la casona de Luis Vergara, ubicada a 45 kilómetros de nuestra ciudad, en la localidad rural que se conoce con el nombre de El Culmen, cuyo propietario es el presidente del Consejo Local de Deportes, quien los recibió con los brazos abiertos.

Los ex futbolistas de Deportes Linares, que llegaron a esta segunda cita, fueron: Francisco López, Bernardo Vásquez, Gastón Parada, Sergio Vergara, Romeo Arredondo, Querubín Aravena, Juan Pablo Berrios, Sergio Vergara, Carlos Merino (y su esposa, nótese), Néstor Hachín , Luis Tapia y Francisco Bravo, entre otros, que se iban a sumar en horas de la tarde.

Para Luis Vergara, anfitrión de los ex futbolistas, señaló que no se pudo negar a la petición que le hicieron este grupo de ex jugadores que defendieron hace más de 50 años en algunos casos la camiseta albirroja, la que sigue estando muy apegada a sus corazones, ya que para muchos fue el inicio de su carrera como futbolistas.

Francisco López, oriundo de Curicó, quien jugó tres temporadas vistiendo la albirroja, los años 71,72 y 73, señaló a El Heraldo que era un privilegio reencontrarse con quienes defendieron a Linares, en el fútbol profesional chileno. Agregó que era muy grato reunirse, porque se cuentan muchas anécdotas y vivencias que tuvimos, en un ambiente de gran camaradería.

Agregó que esta es una agrupación de ex futbolistas, los que están gestionando la Personalidad Jurídica, para obtener algunos beneficios económicos, que les permita seguir compartiendo la sana amistad y también ir en ayuda de ex futbolistas, que no pasan por un buen momento.

Finalmente, dijo que para él era muy significativo venir a Linares después de tantos años, ya que en este club se inició como futbolista profesional y es un agradecido de esta entidad, a la cual jamás han olvidado, porque siempre para ellos fue un privilegio vestir la camiseta albirroja en su juventud, habiendo conocido a grandes dirigentes, que siempre se la jugaron por su club que se mantiene aún vigente en el fútbol chileno.