Social 26-04-2025

Experto UDD entrega detalles de cómo será el Cónclave:



Un 80% de los cardenales habilitados para elegir al nuevo Papa fueron designados por el Sumo Pontífice Francisco



• Se estima que el Conclave podría comenzar entre el 5 y 10 de mayo y el cardenal electo debe tener al menos dos tercios de los votos.



Tras el fallecimiento del Papa Francisco, se ha activado uno de los procesos más tradicionales y solemnes de la Iglesia Católica, el Cónclave, proceso que se celebra para elegir a un nuevo Pontífice. Un dato relevante para este próximo encuentro es que 108 de los 135 cardenales con derecho a voto que participarán fueron designados por el Papa Francisco. Andrés von Teuber, docente de Derecho Romano de la Universidad del Desarrollo, explica los puntos más relevantes que ocurrirán en esta reunión reservada de cardenales.



¿Cuándo comenzará el Cónclave?



La fecha de inicio sería entre el 5 y el 10 de mayo. Es un plazo flexible que permite a los cardenales electores llegar a Roma, desde las distintas partes del mundo. Importante señalar que solo los cardenales menores de 80 años están habilitados para votar. Este es un proceso profundamente simbólico, pero también muy regulado.



¿Quién puede ser electo como Papa?



En la teoría, cualquier hombre célibe bautizado podría ser elegid; sin embargo, en la práctica, el cargo suele recaer en alguno de los cardenales que participan del Cónclave. Es interesante notar cómo, pese a que la norma permite una elección más amplia, el sentido común eclesial tiende a priorizar a quienes ya han ejercido funciones de gobierno dentro de la Iglesia.



¿Cómo se desarrolla el Cónclave?



El Cónclave se realiza a puertas cerradas en la Capilla Sixtina, y la expresión “extra omnes” marca el momento en que todas las personas que no son cardenales deben abandonar la sala. A partir de ahí, se desarrollan las votaciones que pueden ser hasta cuatro diarias —dos por la mañana y dos por la tarde— hasta que uno de los cardenales alcance los dos tercios de los votos. Durante el escrutinio, cada cardenal escribe a mano el nombre de su elegido en una papeleta con la frase en latín “Eligo in Summum Pontificem” (elijo como Sumo Pontífice), y la deposita en un cáliz de plata.







No existe un plazo determinado para elegir al nuevo Papa. Por ejemplo, algunos se han resuelto en apenas 24 o 48 horas, mientras que el más largo comenzó en 1268 y concluyó en 1271.



¿Qué ocurre cuando el nuevo Papa es electo?



Una vez logrado el quórum requerido, se le pregunta al candidato electo si acepta ser Papa. Si responde que sí, se le conduce a la “sacristía de las lágrimas”, donde viste los hábitos papales y elige su nuevo nombre, usualmente inspirado en santos o papas anteriores. Posteriormente, es presentado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro con el anuncio “Habemus Papam”. Desde ese momento, el nuevo Pontífice comienza a desarrollar sus funciones del cargo.