Nacional 15-12-2024

Felipe Avello vivió el sismo en pleno show: Así reaccionó el público

Este viernes, un sismo de magnitud 6,3 se percibió entre las regiones de Coquimbo y el Biobío. Específicamente, el epicentro del movimiento se localizó a 52 kilómetros al sureste de Curicó.

Dos regiones más al sur, el comediante Felipe Avello realizaba un show en el Teatro de la Universidad de Concepción.

Avello no esperaba que su espectáculo fuera interrumpido por el movimiento telúrico, pero, como era de esperarse, decidió tomárselo con humor.

"¡Está temblando!", le gritó alguien desde el público, a lo que Avello respondió: "Está temblando, pero sucede siempre acá. Relájate, relájate. Estás con un experto en seguridad".

Su respuesta provocó las risas de la audiencia. "Pero imagino que el Teatro Universidad de Concepción está con todas las medidas", añadió a modo de broma.

Tras varios minutos de temblor, bromeó con dar por finalizado el show.

"Hablando en serio, en caso de que vuelva a producirse este pequeño sismo, sismito pequeño... ¿saben cuál es el protocolo de seguridad?", preguntó. El público respondió que no. "A mí igual me gustaría saberlo", concluyó entre risas.