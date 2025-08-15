Nacional 15-08-2025

Fin de semana largo: más de 420 mil autos la Región Metropolitana

Para este fin de semana largo, se proyecta que más de 420 mil vehículos abandonen la Región Metropolitana y que 266 mil personas viajen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, 118 mil en vuelos nacionales y 148 mil en internacionales.

En las carreteras, el flujo comenzará a incrementarse este viernes entre las 16:00 horas y las 22:00 horas, mientras que el domingo el retorno masivo se concentrará desde las 14:00 horas.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, llamó a la precaución y recordó que "las fiscalizaciones se intensificarán tanto para conductores como para pasajeros, quienes pueden ser multados si no usan cinturón de seguridad".

En buses interurbanos se estima que viajarán cerca de 790 mil personas. La autoridad reiteró que la meta es evitar un aumento de fallecidos por siniestros viales, que este año registran 7% más que en 2024.

Entre las medidas para agilizar el tránsito, habrá "peaje a luca" entre las 7:00 horas y las 10:00 horas este viernes y domingo entre las 7:00 horas y las 13:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, y en Las Vegas de la Ruta 5 Norte.

