Crónica 28-02-2024

Fiscal D Agostini: “Estamos haciendo todo lo posible para que no se instalen en la zona”

Hechos de connotación nacional como secuestros y homicidios:



La persecutora judicial dijo que se ha reforzado el trabajo con las policías y organismos auxiliares reconociendo que a veces existe temor comprensible en la población en algunos casos para aportar antecedentes.





La Fiscal Jefe del Ministerio Público de Linares Carola D Agostini señaló que se ha fortalecido el trabajo entre el ente persecutor de justicia con las policías y los organismos auxiliares, en pro de “hacer todo lo posible para que no se instalen en nuestra zona, situaciones tan dolorosas como las que ocurren en otras parte del país”.

La Fiscal aludió directamente a hechos de connotación pública y que han estado en la palestra como homicidios o secuestros.

A juicio de la titular del Ministerio Público en Linares, “ha sido un trabajo bien arduo, bien complejo, estamos cumpliendo muchos juicios orales, además, tratando de perseguir lo que haya que perseguir y no detenernos ante eso ni ante el temor que se pueda producir con ciertas investigaciones”.

“Se que el mismo empeño lo están haciendo a nivel nacional con las unidades de análisis y del Crimen Organizado , la UNAC; que funciona desde la Fiscalía Regional y todos los colegas de la región estamos muy abocados a ver no solamente lo vinculado a tráfico de arma, sino también, homicidios, la participación de chilenos con extranjeros , el tema de las armas de fuego que realmente nos está sorprendiendo con las cantidades que habitualmente se encuentran y obviamente es un foco de preocupación y de trabajo que estamos tratando de llevar en conjunto con las policías”, resaltó D Agostini.

Temor y sicariato

Al ser consultada cual es la realidad de la zona respecto a delitos como sicariato, indicó que “en ese tema no diría que hay investigaciones todavía, las hemos tenido con anterioridad, pero algunas están terminadas y otras con muy pocos insumos”, ahondando que “se trata de investigaciones donde la gente ya tiene más temor de involucrarse, se entiende lo de la seguridad individual pero es importante que nos sigan entregando la información para poder seguir adelante con nuestro trabajo”.

En este sentido, reconoció que en más de una ocasión y ante hechos consumados, el temor se apodera de testigos o potenciales testigos quienes desisten de entregar declaraciones, las que son insumos claves a la hora de elaborar las carpetas de investigación, lo que termina por afectar la presentación en los juicios no pudiendo lograrse la consistencia probatoria suficiente para instalar en los magistrados los argumentos que terminen por aplicar una condena como debiera ocurrir.





Armas de fuego



Uno de los temas que más inquieta al Ministerio Público de Linares se es el vinculado a las armas y donde la fiscal jefe resalta que “en algunas oportunidades pesquisamos el tráfico de armas, en otras la tenencia o porte de armas o de municiones y hemos tenido buenos resultados en los tribunales afortunadamente, pero es un trabajo complejo, donde hay que seguirlos con los peritos posteriormente”, reconociendo que “todos los servicios están bastante sobrepasados con los trabajos que están teniendo”, resaltando por último la efectividad que ha significado en procedimientos recientes los antecedentes aportado al fono Denuncia Seguro los que resultan completamente anónimos y se han transformado en pieza fundamental para el desarrollo de una línea investigativa que lleva adelante el Ministerio Público”.