Policial 01-02-2024

Fiscalía móvil fue presentada a autoridades regionales del Maule

Un nuevo hito marca la Fiscalía Regional, junto a la Gobernadora y el Consejo Regional, al presentar a la comunidad Maulina la Fiscalía Móvil, vehículo que recorrerá todas las comunas de la región, principalmente en aquellas que no cuentan con edificio institucional, para la atención de víctimas, testigos y usuarios en general.

El móvil se encuentra plenamente equipado con la última tecnología, que garantiza plena conectividad y autonomía energética, tal como si se tratara de cualquiera Fiscalía Local, con una capacidad de atención de dos escritorios, en un ambiente climatizado y seguro; dotado de cámaras internas y externas y mástil de iluminación exterior para atención nocturna.

El vehículo fue financiado con fondos aprobados por el Gobierno Regional del Maule, en el marco del proyecto Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC).

”Es parte de un proyecto más grande que asumimos junto al Gobierno Regional y que desembocó en la compra de una Fiscalía Móvil, que es un vehículo que cuenta con todas las características para la adecuada atención de las personas de la región del Maule y que nos va a permitir desplazarnos a todas aquellas comunas donde nosotros no tenemos oficinas establecidas”, expresó el Fiscal Regional Julio Contardo.

Por su parte, la Gobernadora Regional y Presidenta del Consejo Regional, Cristina Bravo, denotó que “es un proyecto que aprobamos el 2023 y trabajamos con el Ministerio Público y nuestros consejeros y consejeras regionales. No solamente consiste en este vehículo que ya hizo la puesta en marcha blanca en la comuna de Yerbas Buenas. Lo que a nosotros nos interesa también es que el Ministerio Público pueda contar con los recursos humanos necesarios para perseguir el delito”.