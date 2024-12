Editorial 28-12-2024

Fiscalización de la Dirección de Aguas

Directo a la Sala de la Cámara Baja, se dirige el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias en torno al proyecto que modifica el Código de Aguas para mejorar el procedimiento de fiscalización y vigencia de la Dirección General de Aguas (DGA).



Esto luego que la pasada semana, los integrantes de dicha instancia aprobaran por unanimidad, un aspecto que no había alcanzado el quorum suficiente en la votación de los diputados y diputadas. De hecho, todos coincidieron que no había diferencias en cuanto al fondo.



La presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Yasna Provoste resumió aquello indicando que todos los puntos alcanzaron consenso: el procedimiento administrativo sancionatorio, la adecuación de los mecanismos de notificación, la regulación de la corrección temprana y el establecimiento de incentivos al cumplimiento.



El aspecto que no alcanzó la votación necesaria dice relación con la resolución del término del procedimiento. Particularmente, las labores de vigilancia que se ejercerán para la corrección temprana de las inobservancias menores al Código de Aguas, esto en el marco de la resolución de término de procedimiento, los recursos de reconsideración y los de reclamación.

Cabe recordar que la propuesta iniciada en mensaje, se enfoca en el control de las infracciones normativas al Código de Aguas introduciendo un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado. Este se aplicará a determinadas infracciones que, debido a su cuantía, excepcionalidad o alcance, requieren de un procedimiento más ágil y eficiente.