Crónica 09-04-2025

Formación médica de excelencia: nuevos especialistas inician su camino en la Autónoma Talca

La Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, dio la bienvenida oficial a los nuevos becarios que inician su formación en los programas de especialidades médicas de Medicina Familiar, Imagenología, Medicina Interna y Medicina de Urgencia, con esto se marca un nuevo hito en el compromiso de la institución con el fortalecimiento del sistema de salud y la formación de profesionales altamente capacitados para responder a las necesidades del país.



El director Académico de Postgrados, Dr. Víctor Yáñez, destacó el carácter pionero de esta iniciativa en la sede Talca, única dentro de la red de campus de la Universidad Autónoma que alberga estos programas. “Las especialidades médicas tienen su asiento oficial en la sede Talca, no existen en ninguna de las otras dos sedes, fue una iniciativa propia de esta casa de estudios en Talca con miras a aportar al desarrollo regional y poder sustentar la falta de especialistas que tiene nuestro país”.



“Para nosotros es un orgullo reconocer que desde el 2016 están las especialidades médicas instaladas con gran éxito, los becarios nos eligen y también a contar de este año tenemos profesionales médicos que se incorporan a las especialidades con autofinanciamiento, lo que marca un sello de calidad y reconocimiento de nuestra universidad en el medio, no solo regional, sino que también nacional”, expresó el Dr. Yáñez.



Por su parte, el director del Programa de Especialidades Médicas, Dr. Jorge Toro, enfatizó la relevancia del inicio de este proceso formativo para los nuevos becarios. “Hoy es un hito para los nuevos médicos que inician su especialidad en distintas áreas, por lo tanto, es muy importante relevar para la universidad y para ellos mismos el inicio de esta intensa formación de especialistas. Estamos a la puerta de una nueva especialidad que podríamos iniciar ahora ya en el año 2025, que sería la especialidad de cirugía general. Así es que estamos aumentando esta capacidad formadora”.



En representación de los nuevos becarios, Luisa Cabrera, quien inicia su especialización en Medicina Familiar, agradeció la oportunidad brindada, “me siento agradecida de la oportunidad que me ha brindado, bueno, primeramente, Dios, Chile, la universidad, de poder hacer una evolución en nuestra carrera, una evolución personal que nos va a permitir hacer un aporte al país, a nuestras familias y a la comunidad”, afirmó la becaria.

La Universidad Autónoma de Chile reafirma así su compromiso con la excelencia académica, la salud pública y el desarrollo de capital humano avanzado para enfrentar los desafíos sanitarios del país desde las regiones.