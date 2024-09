Opinión 05-09-2024

Fundación Banigualdad: 18 años transformando vidas a través del emprendimiento



Héctor Feeley, director ejecutivo de Fundación Banigualdad.



En estos 18 años de vida de Fundación Banigualdad hemos sido testigos del poder transformador del emprendimiento. Lo que comenzó como un proyecto con la esperanza de apoyar a pequeños emprendedores se ha convertido en una fuerza de cambio en todo Chile, impactando la vida de miles de personas que, a través de su trabajo, han logrado no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también las de sus comunidades.

Fundación Banigualdad nació con una misión clara: empoderar a aquellos que tienen la voluntad y el coraje de emprender, pero que no siempre cuentan con los recursos o las oportunidades necesarias para hacerlo. Desde nuestros primeros pasos, entendimos que el emprendimiento no solo se trata de generar ingresos, sino de crear oportunidades para transformar realidades.

Cada día, en cada rincón del país, encontramos historias de hombres y mujeres que, con esfuerzo y dedicación, han logrado convertir sus ideas en negocios sostenibles. Estos emprendedores son el alma de nuestra fundación, y cada uno de ellos representa una historia de superación, de lucha y, sobre todo, de esperanza.

En Fundación Banigualdad creemos firmemente que el acceso a herramientas, conocimientos y microcréditos puede marcar la diferencia entre un sueño truncado y un negocio próspero. Por ello, a lo largo de estos 18 años, hemos trabajado incansablemente para ofrecer a nuestros emprendedores no solo el capital necesario para iniciar o hacer crecer sus proyectos, sino también la capacitación y el acompañamiento que les permita desarrollarse de manera integral.

Pero nuestro trabajo no sería posible sin la red de apoyo que hemos construido a lo largo de los años. Nuestros colaboradores, supervisores, asesores y socios, han sido piezas fundamentales en esta misión. Gracias a su compromiso, hemos logrado llegar a más lugares, tocar más vidas y seguir ampliando nuestro impacto. Su generosidad y confianza en nuestra labor nos impulsan a seguir adelante, innovando y adaptándonos a las necesidades de nuestros emprendedores.

Nuestro compromiso con los emprendedores de Chile es inquebrantable. Estos 18 años son solo el comienzo de un camino que seguiremos recorriendo con la misma pasión y convicción con la que empezamos. Porque en cada historia de éxito, en cada negocio que florece, vemos reflejada nuestra misión: construir un Chile más justo, solidario y lleno de oportunidades para todos. Juntos, podemos seguir transformando vidas.