Social 25-02-2024

Gastos de marzo: ¿cómo se proyecta el panorama económico?

Si bien la inflación se ha controlado, el crecimiento económico no muestras señales positivas, explicó Juan Andrés Riquelme, académico y director del Magíster en Economía de la Universidad de Talca.



Marzo es uno de los meses más temidos por los chilenos, al acumularse varios gastos como las contribuciones, permisos de circulación, útiles escolares y las vacaciones, entre otros. Se estima que el consumo se incrementa en un 30% durante este mes, según explicó el académico y director del Magíster en Economía de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme.

A esto se suma el contexto inflacionario más favorable que el del año pasado, pero en un estancado crecimiento económico. “La inflación está un poco controlada, se espera que hacia finales del primer semestre volvamos a estar alrededor del 3%, pero en crecimiento no tenemos muy buena perspectiva. El año pasado tuvimos un crecimiento nulo y no se ven muchas opciones de mejorar la situación de manera importante”, detalló.

Considerando este panorama económico, el académico sugirió establecer una eficiente gestión del dinero que comprenda, entre otros aspectos, la planificación de la temporada de verano como vacaciones, y un cálculo de los consumos que se deberán afrontar.

“Se estima que en marzo del año pasado se invertía un poco más de 200 mil pesos por niño en útiles escolares, uniformes y transporte. Esta estimación tiene que ser considerada por las familias, dependiendo del número de jóvenes en edad escolar”, detalló.

“Es importante planificarse, no gastar desenfrenadamente, ni dejar que la deuda se acumule para tener que pagarla en marzo. Se sugieren vacaciones ajustadas al presupuesto familiar y evitar contraer créditos o en caso necesario hacerlo de manera ordenada”, añadió el académico.



Compras en línea

Las compras en línea son una alternativa para cotizar productos desde la comodidad del hogar y en ocasiones se encuentran opciones favorables, pero es importante considerar los resguardos de seguridad necesarios.

“Las tiendas online se ahorran varios costos asociados a las instalaciones físicas, y pueden ofrecer precios más bajos, pero es importante cotizar porque muchas veces presentan mayores fluctuaciones en los precios. La recomendación es cotizar primero y segundo ver la reputación del vendedor para proteger los pagos en caso de fraudes o productos defectuosos”, explicó Riquelme.