Opinión 15-08-2023

GENERAL MANUEL BULNES: OLVIDO A UN FORJADOR DE LA EDUCACIÒN Y UN ORGANIZADOR DEL ESTADO DE CHILE



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia



La autoridad municipal de Santiago ha cambiado el nombre de varias calles de la capital. Su intención, según se afirma, es honrar a quienes murieron en trágicas circunstancias tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973. Todo ello muy comprensible.

Entre las afectadas, se ha cercenado la Avenida General Manuel Bulnes entre las calles Moneda y la Alameda Bernardo O’Higgins. Tres cuadras.

Existen numerosas calles de Santiago con nombres que nada dicen y habrían servido para este laudable propósito, pero tal vez el rango de General de Ejército de Bulnes haya incomodado a los autores de esta medida, posición que debiésemos respetar aun cuando no comprender.

Pero nos ha llamado la atención el silencio, tal vez por desconocimiento, lo decimos con buena intención, de otras instituciones que deben su existencia a la visión de este destacado ex Presidente de Chile, que gobernó el país desde 1841 hasta 1851 y quien, en 1846, trasladó la residencia presidencial desde la antigua sede de la Real Audiencia, hoy Museo Histórico Nacional, al actual Palacio de la Moneda.

Don Manuel Bulnes, omitiendo sus actos bélicos, que fueron notables y destacados, es el fundador de la Universidad de Chile, acto materializado mediante ley del 19 de noviembre de 1842 que contiene 31 artículos, asumiendo como su primer Rector, don Andrés Bello. Conjuntamente con ello, se crearon, entre otras facultades: la de Leyes, siendo su decano don Mariano Egaña y la de Medicina, cuyo decanato lo desempeñó el Dr. Lorenzo Saziè, sin desconocer la pionera gestión del Dr. Guillermo C, Blest.

Está demás resaltar la ilustre galería de profesionales que egresaron de esta Casa de Estudios en sus 181 años de trayectoria. Sin embargo no hemos leído reclamo alguno de las autoridades de ese establecimiento o de los Colegios de Médicos y Abogados por este menosprecio al fundador de esa Universidad y de sus profesiones en Chile. Los vecinos de la calle Namur (nombre de una ciudad belga de gran belleza) protestaron con vehemencia y la denominación de su sector se mantuvo. Ejemplar reacción.

Bulnes tuvo marcada preferencia por la educación y la modernización del país. Echó las bases de la Escuela Normal de Preceptores, que, no obstante, empezaría a funcionar años más tarde. Creó numerosas colegios rurales. Hizo construir un nuevo inmueble para el Instituto Nacional, dictó una ley de caminos de gran utilidad por casi ochenta años y en 1848 dispuso la construcción del primer ferrocarril de Chile, desde Copiapó a Caldera que iniciaría su trayecto en 1851, en 1849 concedió privilegio a Guillermo Wheelwright para un ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Dictó normas para dotar de agua “potable pura”, a “todas las poblaciones de la república”, etc.

En lo institucional hizo revisar el Código Civil y mejorarlo en sus disposiciones, organizó las atribuciones de los Intendentes y Gobernadores y mejoró sustancialmente la administración interna del estado, creó la provincia de Valparaíso y mejoró la aduana. Dio valides al matrimonio efectuado mediante un rito religioso distinto al católico, respetando el credo de los contrayentes. Hizo construir el Palacio Arzobispal de Santiago

El 7 de octubre de 1842, restituyó en su rango de Capitán General a Bernardo O’Higgins, no obstante, el prócer fallecería días más tarde sin alcanzar a conocer esta noticia. En 1844 promulgó la ley que ordenaba traer sus restos desde el Perú y erigirle una estatua en la Alameda de Santiago.

Agreguemos a lo descrito, la fundación del Observatorio Astronómico Nacional y la Escuela de Artes y Oficios (futura Universidad Técnica) y la Academia de Bellas Artes en 1849.

Suponemos (sigamos con la buena fe) que los integrantes del Concejo Municipal de Santiago desconocen la gran obra de este Presidente y, por esa razón, incurrieron en este acto de ingrata injusticia a su memoria.

Lamentable.