Haitiano lleva dos años varado en el aeropuerto de Santiago

El registro de un ciudadano haitiano, llamado Joseph, que lleva viviendo en el aeropuerto de Santiago desde el 2022 se ha vuelto viral en el último tiempo.



El registro compartido por Jenny Guzmán en TikTok acumula cientos de miles de visualizaciones, en él expone parte de la historia del sujeto de 44 años quien explica que "estoy varado, me quiero ir, pero no hay plata para comprar pasaje. Yo estaba acá con PDI y nunca nos va a dar un... me quiero ir, mi vida es muy mala acá. Quiero irme".



"Necesito ayuda para irme a Haití o cualquier país. Se perdió todo mi papel, mi pasaporte de Chile. Gracias a Dios tengo mi pasaporte haitiano", señaló.