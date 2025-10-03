viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 03-10-2025
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, PERO AÚN NO TAN FAMOSOS
    La Apasionante Historia de José Luis Muena y Hideousmash
    (Andrea Yáñez)

    José Luis Muena, un ferviente músico linarense, y su hermano gemelo Christian,han vivido una travesía llena de pasión y creatividad que los ha llevado a convertirse en referentes del metal en su ciudad. Desde sus primeros días, cuando apenas eran bebés en 1979, se sintieron cautivados por la magia de la música a través de la pantalla. Las potentes melodías y la electrizante imagen de bandas icónicas como Kiss, Queen y Pink Floyd encendieron en ellos una chispa que nunca seapagaría.
    A medida que crecían, su amor por la música se transformó en una misión. Desde 1986, comenzaron a acumular una impresionante colección de cassettes, cada uno de ellos una pieza de su historia musical. La llegada de Guns N Roses en 1988 fue un punto de inflexión; su estilo audaz y su estética rebelde —pelo largo, cadenas, parches, y ropa de cuero y mezclilla— resonó profundamente en los hermanos, convirtiéndolos en pioneros del metal en Linares.
    En 1995, con el fuego de su pasión ardiendo intensamente, fundaron su propia banda: Hideousmash. Su debut en vivo en 1998 fue un momento épico, un verdadero estallido de energía que dejó al público boquiabierto. Al año siguiente, lanzaron su primer cassette, **Crisis**(1999), que se convirtió en un himno para muchos, capturando la esencia de su espíritu indomable.
    La creatividad de Christian, expresada a través de sus vibrantes pinturas y dibujos, complementa a la perfección los eventos y actuaciones de José Luis, quien ha llevado el arte linarense más allá de las fronteras de su ciudad. Juntos, han creado un legado que trasciende el tiempo y el espacio.
    Freddy Mora

