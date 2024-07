Social 28-07-2024

Hogar de Cristo invita a ser parte de su Colecta Digital: ¡Para que nadie muera de frío en calle!

Desde este fin de semana y hasta el 2 de agosto, la fundación desarrollará esta campaña de donaciones. La meta es llegar a 250 millones de pesos para ampliar la capacidad de sus hospederías y ofrecer un refugio seguro a quienes enfrentan las inclemencias del invierno en la calle. El llamado es a que ninguna persona en situación de calle muera de hipotermia en Chile.





En respuesta al aumento preocupante de muertes por hipotermia de personas en situación de calle, Hogar de Cristo inicia su "Colecta Digital: Para que nadie muera de frío". Bajo el lema #JuntosEnfrentamosEsteInvierno, la fundación busca reunir 250 millones de pesos desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto, para ampliar la capacidad de sus hospederías y ofrecer un refugio seguro a quienes enfrentan las inclemencias del invierno en la calle.



“Este 2024 ya se han registrado 12 muertes por hipotermia en las calles del país, tres víctimas más comparado con las nueve del año pasado,” informa Liliana Cortés, directora social de Hogar de Cristo. “Ante esta situación, cada aporte se convierte en algo fundamental, desde una pequeña donación en dinero hasta compartir nuestra causa en redes sociales. Con más de 800 voluntarios activos, nuestro fin es asegurar que más de 10 mil personas reciban comida, ropa de abrigo y un refugio durante la noche”.



La campaña de este año no solo busca fondos, sino también movilizar a la ciudadanía para enfrentar juntos este frío invierno. Más de 800 voluntarios ya están trabajando activamente solicitando donaciones a través de sus redes personales. El link general para donaciones es https://colectahogardecristo.donando.cl/, y se espera que la visibilidad de la campaña se amplifique con la ayuda de influencers, cobertura en medios de comunicación masivos y testimonios de participantes de Hogar de Cristo.



Uno de estos testimonios es el de Francisca Parra, quien ha vivido en la calle durante más de siete años. A sus 67 años, Francisca comparte su historia desgarradora para motivar a otros a sumarse a la Colecta Digital de Hogar de Cristo. Desde los 14 años, ha enfrentado innumerables desafíos, incluyendo ser madre de seis hijos. Trágicamente, uno de sus hijos también terminó viviendo en la calle y perdió la vida allí.



“El Hogar de Cristo literalmente me ha salvado la vida en varias ocasiones”, revela Francisca. “Durante el invierno, el frío es implacable, te cala hasta los huesos y algunas noches, apenas puedes respirar del frío que hiela los pulmones. Si no fuera por la ayuda que he recibido, no sé si estaría aquí hoy para contar mi historia”.



Su relato es un crudo recordatorio de la realidad que enfrentan muchas personas en situación de calle en Chile. A través de su testimonio, Francisca no solo busca sensibilizar, sino también movilizar a la sociedad hacia una acción concreta y solidaria a través de la Colecta Digital de Hogar de Cristo.