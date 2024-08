Opinión 10-08-2024

Hogares unipersonales

Chile ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años. Han avanzado las condiciones materiales, han cambiado las expectativas frente a la vida y las demandas prioritarias de la población, de la misma manera, se ha ido transformando la forma de nuestros vínculos sociales y el tejido comunitario.





Un ejemplo palpable de estos cambios es la transformación en la composición de nuestros hogares, y particularmente cuando analizamos la emergencia de los hogares unipersonales. Si en 1990 los hogares unipersonales representaban un 7% de la población chilena, hoy representan el 20%. A pesar de su relevante magnitud en la demografía del país, la realidad de los hogares unipersonales concita escasa atención y son prácticamente invisibilizados.





Dado que son hogares compuestos por una sola persona, no reflejan familias y por tanto tienden a no ser priorizados por las políticas públicas. En materia habitacional, por ejemplo, no existen programas orientados específicamente a este segmento aún cuando son más de 576 mil personas.





Un estudio etnográfico elaborado desde Déficit Cero nos revela que son distintos los hitos gatillantes que llevan a una persona a vivir sola. Asimismo, el estudio concluye que en la mayoría de los hogares unipersonales sin viviendas adecuadas, se habita en situaciones de precariedad y fragilidad habitacional, prima un sentimiento de soledad, se percibe un abandono de lazos familiares y comunitarios, y una sensación de ser invisibles ante los ojos de las instituciones.





Teniendo en Chile hoy una crisis habitacional que afecta a millones de hogares, entender la demanda social por vivienda nos ayuda a identificar grupos prioritarios y los hogares unipersonales son ciertamente uno de estos grupos por su magnitud, características y falta de oferta.





Al momento de buscar soluciones, aparecen en el contexto internacional ideas como la corresidencia o el impulso a un sistema de arriendo público pensando en hogares unipersonales con viviendas más pequeñas que el promedio y en lugares próximos a servicios que puedan proveer del cuidado institucional correspondiente. Los hogares unipersonales crecen en Chile. Que ese crecimiento no signifique un creciente abandono.





Sebastián Bowen

Director Ejecutivo Déficit Cero