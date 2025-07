Policial 25-07-2025

Imputado fue formalizado en Linares por cultivo de marihuana “indoor” y tenencia de armas de fuego

Una denuncia por el delito de la ley de drogas activó una serie de diligencias encabezadas por la fiscalía local de Linares y ejecutadas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de esa ciudad, lográndose detener a un sujeto sorprendido con cannabis sativa cosechada y en proceso de secado, además de armas de fuego y municiones.

El imputado mantenía el cultivo al interior de su domicilio, ubicado en el sector norponiente de la comuna, incautándose más de 700 gramos de la droga.



“Por intermedio del programa Denuncia Seguro de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, la fiscalía tomó conocimiento de que en un domicilio de la población Quñipeumo de esta comuna, existiría un cultivo ilícito de cannabis sativa. Ante ello se dio la respectiva orden de investigar a la PDI y posteriormente se autorizó el ingreso al inmueble en cuestión. Se encontró un sistema ‘indoor’ de cultivo de la droga. Así también, al continuar con la revisión del inmueble, se encontraron dos armas de fuego del tipo revólver con sus respectivos cartuchos. El imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía por instrucción de la fiscalía. Se le formalizó por los delitos de cultivo ilícito de cannabis sativa, así como también la tenencia ilegal de armas de fuego. Se decretaron respecto de él diversas medidas cautelares y así también estableciéndose un plazo de investigación de 4 meses”, explica el fiscal Alexie Crisóstomo.

Al respecto, el jefe de la Brianco Linares, subprefecto Alejandro Barraza, sostuvo que “en virtud del cúmulo de antecedentes que existían, se procedió a efectuar una orden de entrada de registro para el inmueble, encontrando en su interior a su propietario, el cual no opuso resistencia al accionar policial. No obstante, a la revisión de la propiedad, los oficiales policiales encontraron en diferentes lugares la cantidad de 725 gramos de cannabis sativa procesada, dos armas de fuego calibre 22 y 38, 35 cartuchos calibre 22, 6 cartuchos calibre 38 y 8 cartuchos con munición de fogueo. Es importante señalar que el éxito de estos procesos investigativos se basa en la constante contribución de información por parte de la ciudadanía, por lo que se insta a la comunidad a continuar aportando antecedentes a través de la plataforma de gobierno Denuncia Seguro o el teléfono de emergencia 134 de la PDI o, en su defecto, en cualquier unidad de la Policía de Investigaciones de Chile”.

El tribunal decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación de la causa.