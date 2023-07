Agricultura 23-07-2023

INDAP Maule ha entregado 675 toneladas de cubos de alfalfa a usuarios(as) afectado por temporal y desborde de ríos



- 27 mil sacos de cubos de alfalfa, de 25 kilos cada uno, ha distribuido hasta la fecha INDAP Maule a cerca de 1.100 usuarios y usuarias de la institución, que se vieron afectados con el temporal y la crecida de los ríos de fines del mes de junio.

En Longaví, esta semana se realizaron 3 operativos de entrega de alimentación animal, en uno de los cuales participaron el ministro de agricultura Esteban Valenzuela, el subdirector nacional de INDAP César Rodríguez, además del delegado presidencial regional Humberto Aqueveque, la delegada provincial Linares Priscila Gonzalez, la seremi de agricultura Ana Muñoz, el diputado Jaime Naranjo y el consejero regional Rodrigo Hermosilla.

El subdirector nacional de INDAP César Rodríguez, indicó en la ocasión que la medida es parte de las acciones inmediatas de apoyo a los productores (as) afectados, para contribuir a la suplementación de la alimentación de su masa ganadera y así evitar pérdida de animales y mantenerlos en las mejores condiciones posibles. “Lo que estamos entregando hoy es calidad, no por emergencia hay que generar disminución en la calidad de lo que se entrega. Estamos entregando cubos de alfalfa que generan un muy buen nivel proteico para los animales, permite una mejor recuperación en esta época de escasez y es de mejor aceptación por parte de los animales y hay menos pérdida. Con un fardo se pierde alrededor de un 25 a 30%, con los cubos de alfalfa se pierde prácticamente nada. Y eso también refleja el esfuerzo que está realizando el gobierno de entregar calidad en este momento de emergencia para una mejor recuperación de la masa ganadera.”

El Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, destacó que dentro de las ayudas inmediatas, y tal como lo solicitó el presidente Boric, se trabaja en la entrega de alimentación animal y también en la limpieza y rehabilitación de canales para poder iniciar la nueva temporada de riego en las mejores condiciones posibles. En tal sentido destacó el trabajo del Ministerio de Agricultura con la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, “hemos creado un comité de seguridad hídrica y esperamos a inicios de septiembre poder encauzar de nuevo los ríos, recuperar las bocatomas, pero ya estamos en la limpieza de canales con las principales asociaciones de regantes de todo el centro sur afectado, pero principalmente de la región del Maule que fue la más afectada.”

En el Maule, según explicó el director regional (s) de INDAP Luis González, la entrega de alimentación animal se inició a comienzos del mes de julio en la comuna de San Clemente y se ha desplegado a través de diversos operativos en distintas comunas de la región como Licantén, Hualañé, Curepto, Constitución, Chanco, Pelluhue, Cauquenes, Rauco, Sagrada Familia, Romeral, Teno, Molina, Maule, Talca, Pencahue, Río Claro, San Rafael y Longaví.

La próxima semana los operativos de entrega de alimentación animal se efectuarán en las agencias de área INDAP de San Javier, Linares y Parral, donde se concentra más de mil productores (as)de ganado ovino, equino, bovino y caprino. Con estas acciones la institución culminará en la región este primer aporte de alimentación animal, que beneficiará a cerca de 46.700 cabezas de ganado.



Rosa Zúñiga, del sector San Luis de Santa Rosa, Longaví, es dueña de algunos caballos y agradeció la ayuda en sacos de cubos de alfalfa que recibió de parte del gobierno “estoy realmente muy agradecida, porque nunca se había visto esto acá realmente es muy bueno, estamos felices”.

Nelson Leiva, es otro de los beneficiados de Longavi, del sector La Puntilla, también agradeció la ayuda brindada por el gobernó a través de INDAP. “Yo crio algunos caballos para el trabajo y esta ayuda es muy bien recibida, porque no tenemos pasto que darles, me quedaron muy poquititos fardos así es esta ayuda nos viene muy bien.”