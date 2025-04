Agricultura 06-04-2025

INDAP y sus agricultores se suman como donantes de alimentos del EcoMercado Solidario de Linares

Organismo se convirtió en el primer servicio público que, a través de sus usuarias y usuarios, donará alimentos tales como frutas, verduras, cereales, leguminosas y huevos, entre otros, para posteriormente apoyar a miles de familias locales, cuyos hogares recibirán gratuitamente estos productos



Una excelente noticia en favor de miles de hogares y familias de Linares, se gestó tras la concreción de un pionero acuerdo de cooperación entre el FOSIS e INDAP que, junto a sus agricultores y productores, se incorporó como nuevo patrocinador y flamante colaborador del EcoMercado Solidario presente hace casi 2 años en esta comuna.

De esta manera, el INDAP se convirtió en el primer servicio público que, a través de sus usuarias y usuarios, donará alimentos tales como frutas, verduras, cereales, leguminosas y huevos, entre otros, para posteriormente apoyar a miles de familias de Linares, cuyos hogares recibirán gratuitamente estos productos.

Este importante hito estuvo encabezado por Aly Valderrama Villarroel, Delegada Presidencial Provincial de Linares, Andrea Soto Valdés, Directora Regional del FOSIS, Jorge Céspedes Pozo, Director Regional del INDAP, y agricultores y productores de Linares apoyados por este último organismo.

“Orgullosos de sellar este acuerdo y poder aportar a este hermoso banco público de alimentos. Destacar que nuestros usuarios y productores estarán cooperando permanentemente, dependiendo de la estacionalidad, y en ese marco relevamos el rol de la economía circular y el hecho de aportar o responder a ciertas demandas sociales. Estamos felices de que los productos del campo lleguen directamente a las diferentes mesas de Linares”, aseveró Jorge Céspedes.

Pablo Bustos, productor de huevos de gallinas libres, agregó que “me motiva ayudar. Es parte de mi crianza y también es una retribución al apoyo que he recibido del INDAP, que me ha ayudado en la parte técnica e incentivado en los proyectos que he desarrollado para llegar a esta producción, por eso encantado de sumarme como colaborador del EcoMercado”.

A su vez, María Medel, quien forma parte del Mercadito Campesino impulsado por el INDAP, indicó que “sé lo que es necesitar alimentos y sé que mucha gente pasa por eso. Por ello nosotras de todo corazón hacemos esto y aportamos con verduras. Por lo mismo, invitamos a mucha gente a que se sume y done su grano de arena, ya que acá todo se aprovecha muy bien”.

“Este es un hito muy importante ya que el EcoMercado de Linares se fortalece mediante el aporte que efectuarán los productores de INDAP, entendiendo que van a enriquecer la dieta de las familias que son objeto de esta iniciativa y, asimismo, mejorarán sustancialmente la canasta de alimentos que llegará a sus hogares. Agradezco la solidaridad y el apoyo de estos agricultores para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los linarenses”, dijo la Delegada Aly Valderrama.

Finalmente, la Directora Regional del FOSIS, Andrea Soto, sostuvo que “se concretó una gran alianza pública y una importante articulación y colaboración. Estamos felices de recibir el apoyo de esta gran institución como es INDAP y sus productores, destacando que acá hay jóvenes y adultos de distintos sectores dispuestos a apoyar”.

Recordemos que en casi 2 años de funcionamiento, el EcoMercado Solidario de Linares ha recuperado y entregado cerca de 37 toneladas de distintos alimentos, favoreciendo gratis a casi 3 mil hogares locales. Y ahora -por supuesto- el desafío es recabar más y mejores productos para apoyar a miles de nuevos hogares.