Política 20-04-2025

Informe Comercial: Exportaciones no tradicionales y de servicios suben 6,3% y 28% en primer trimestre de 2025



Durante el primer trimestre de 2025, las exportaciones chilenas continuaron mostrando cifras positivas, alcanzando los US$ 27.048 millones, un alza del 5,9% con respecto a igual lapso de 2024. En ese contexto, destacaron los envíos no tradicionales y de servicios, que registraron un alza de 6,3% y 28% respectivamente, según el adelantó del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Y a lo largo de este primer trimestre del año, la región de O’Higgins lidera las exportaciones no tradicionales del país, con operaciones por US$ 2.337 millones, le siguen en relevancia las regiones de Los Lagos (US$ 1.980 millones), Metropolitana (US$ 1.786 millones), Maule (US$ 1.193 millones).