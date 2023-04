Policial 12-04-2023

Inician debate de proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional

La Comisión de Seguridad Ciudadana comenzó el debate de un proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería. La propuesta (boletín 15261) tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

En términos centrales, se sancionará a quien haga ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. La pena será de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 541 días) o multa de 11 a 20UTM,

Las sanciones se aplicaran a quien no reúna las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro país. Incluye a quien, reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas.

A los extranjeros que ingresen existiendo causales de impedimento o prohibición de ingreso se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio. Esta va desde 541 días a 3 años y un día.

De la misma manera, se castigará a quien ingrese o intente salir valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso. También a quien falte a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida. En tal caso, la persona sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (desde 541 días a 5 años).

En la sesión, el grupo parlamentario recibió al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. La autoridad se refirió a las modificaciones que el Gobierno pretende llevar a cabo en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). El estudio permite conocer la percepción de inseguridad que tiene la población, así como la cantidad de personas y hogares que han sido víctimas de delitos o de intentos de delitos.