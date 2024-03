Política 02-03-2024

Inician pago de segunda nómina del Aporte Familiar Permanente.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, dieron inicio al pago del Aporte Familiar Permanente (Ex Bono Marzo), destinado para las familias de menores ingresos, y cuya segunda nómina comenzó a ser cancelada ayer.

El mandatario detalló que este es un “aporte en dinero con el que muchas familias cuentan año a año, cerca de 1 millón 600 mil familias para este 2024. Lo reciben las familias más vulnerables y, también, familias de clase media. Además, más del 70% de quienes reciben este apoyo del “Bono Marzo” son mujeres jefas de hogar que sacan adelante a sus familias. Sabemos la doble carga, el doble trabajo, la mitad de sueldo muchas veces, los cuidados que no se pagan que tienen las mujeres. Por lo tanto, tenemos que apoyarlas más intensamente”.

Este beneficio no requiere postulación. El Estado, con la información disponible, asigna los pagos a las personas beneficiarias. Para saber si se tiene el Aporte Familiar Permanente, se puede consultar en www.aportefamiliar.cl o llamando al Call Center 101. También en www.chileatiende.cl