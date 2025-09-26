Social 26-09-2025

Inversión MINVU alcanza los 2.217 millones de pesos Inauguran obras de reposición en Plaza Costanera de Curanipe

- Hito contó con la presencia del Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, Alvaro Elizalde y del Ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Con la presencia del Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, Alvaro Elizalde y del Ministro del Deporte Jaime Pizarro, además de autoridades regionales, provinciales y comunales, se llevó a cabo la inauguración de las obras de reposición de la Plaza Costanera de Curanipe.

Se trata de una inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que alcanzó los 2 mil 217 millones de pesos y que permite entregar a la comunidad de un espacio público de calidad, digno, accesible y lleno de vida para los vecinos, vecinas y turistas que visitan dicha localidad perteneciente a la comuna de Pelluhue.

La intervención consideró nuevas áreas verdes, mobiliario urbano y paisajismo, zonas de juegos y ejercicios, multicancha con cierre perimetral, escenario y explanada multiuso, baños públicos, pavimentos, luminarias led, puente peatonal, además restauración completa del monumento al Falucho. Se rehabilitaron 13.568 m2 de espacio público, contemplando 2.687 m2 de pavimentos peatonales, 2.216 m2 de maicillo y 355 m2 de pavimentos vehiculares.

Cabe señalar que la comuna de Pelluhue tiene un déficit en superficie y calidad de espacios públicos, afectando su potencial turístico desde el terremoto y tsunami del 2010.

El Estado chileno ha invertido recursos para repotenciar el litoral comunal, habilitando el Parque Costanera de Pelluhue, el mejoramiento del borde costero en Pelluhue y Curanipe, así como la pavimentación de la calle Costanera Río Parrón en la capital comunal.

El Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, Alvaro Elizalde, destacó que en medio de la gira a la región “ha sido muy relevante llegar a esta zona de Curanipe para inaugurar una obra que es muy relevante para la comunidad, ya que permite entregarles un espacio público que mejora de manera significativa el entorno, la accesibilidad y la calidad de vida de quienes residen y visitan este lugar, generando un espacio seguro y amigable para todos y todas”.

Para el Seremi del Minvu, Pablo Campos, se trata de “una obra que tiene un alto impacto en la comunidad y en una zona que cuenta con atractivos turísticos que requieren de espacios públicos de calidad. Desde el Minvu hemos demostrado durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric un sello de equidad territorial en la inyección de recursos, considerando que en Chanco y el Sauzal se ejecuta un programa de pequeñas localidades, también en Chanco están los centros de cuidados y Cauquenes cuenta con un Quiero Mi Barrio, aparte de las soluciones habitacionales y pavimentos, entre otros beneficios”.

En tanto la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, expreso que “estamos muy felices de recibir esta obra que proyecta a Pelluhue como un polo turístico atractivo y al mismo tiempo se genera un espacio vivo y seguro para las familias que ayuda a fortalecer la vida vecinal”.

También la presidenta de la unión comunal de juntas de vecinos, Lidia Ximena Figueroa, agradeció “la inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Gobierno, ya que nos entrega un espacio de calidad donde podrán convivir actividades deportivas, culturales y de descanso para toda la comunidad”.



