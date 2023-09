Nacional 21-09-2023

Invierno llegará a su fin con mejores cifras de lluvias de los últimos años: Las zonas con superávit y las aun con déficit

De acuerdo con información de la DMC, al menos 11 estaciones tienen cifras positivas hasta ahora. En tanto, son 12 las que se mantienen bajo lo normal.

Este invierno ha estado marcado por las precipitaciones. Lo cierto, es que las autoridades habían advertido aquello, pues este año podía caer más agua al contar con la presencia del fenómeno del Niño. De hecho, producto de algunas lluvias intensas que se registraron en la zona centro-sur del país -como las de junio o las de fines de agosto- se reportaron diversas afectaciones (personas aisladas y albergadas, viviendas destruidas, entre otras) con las que hasta hoy se sigue lidiando.

sí, de acuerdo con datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) a días de que se acabe el invierno y comience la primavera, hay al menos 11 estaciones del país que registran superávit de agua caída (considerando lo "normal" que cae a la fecha, y lo que ha caído hasta ahora). Se trata de Chacalluta Arica AP. (47,6%) en la región de Arica; Rodelillo Ad. (2,4%) y Juan Fernández, Estación Meteorológica (3%) en la región de Valparaíso; Eulogio Sánchez Tobalaba Ad. (10,9%) y Quinta Normal (6,6%) en la región Metropolitana. También de General Freire, Curicó Ad. (20,5%) en la región del Maule; General Bernardo OHiggins, Chillán Ad. (6,9%) en la región de Ñuble; Canal Bajo, Osorno Ad. (4,7%) en la región de Los Lagos; Teniente Vidal, Coyhaique Ad. (22,6%) y Balmaceda Ad. (16,3%) en la región de Aysén; y C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica (14,5%) en la región de Magallanes. Cabe mencionar que el superávit indica que se está sobre el valor normal de la época, que se evalúa en cuanto al promedio climatológico que considera 30 años. Hace unos días, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga ya había adelantado que "gran parte de la zona central" se encontraba "con superávit de precipitaciones, sobre todo en valles y sectores cordilleranos". "Tuvimos dos eventos extremos, uno en junio y otro agosto, con mucha cantidad de agua y prolongado por días, y ahora esta cantidad de agua en 24 horas también que creo que suma bastante", manifestó en la instancia. Ahora bien, en una profundización respecto a desde cuándo no se reportaban superávit en las distintas estaciones, por ejemplo, en Quinta Normal de la RM no se veía un aumento desde el año 2008 cuando se registró +22,5%. Y, en el caso de Eulogio Sánchez Tobalaba Ad. desde 2016 donde se reportó +16,7%. En la región de Valparaíso, específicamente en la estación Rodelillo Ad. no había superávit desde el 2017 cuando se notificó +13,8%.Y en Juan Fernández, Estación Meteorológica desde 2021 cuando se informó +0,2%.