Nacional 23-11-2024

Julio César Rodríguez será el animador de "Primer Plano" en Chilevisión

Chilevisión confirmó que Julio César Rodríguez será el animador de "Primer Plano", el clásico programa de farándula que volverá a ser emitido próximamente.

Rodríguez volverá a hacerse cargo del espacio luego de haberlo animado en su última etapa entre 2014 y 2018 junto a su expareja, Francisca García-Huidobro -hoy en "Only Fama" en Mega-.

Para asumir este nuevo rol JC abandonará la conducción de "Podemos Hablar", el exitoso programa de entrevistas.

Por otro lado el canal confirmó que Diana Bolocco no se sumará a "Primer Plano", si no que reemplazará a Rodríguez en la animación de "Podemos Hablar".

El reestreno de "Primer Plano" en Chilevisión se producirá en diciembre en horario prime y con emisiones en vivo.