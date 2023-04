Editorial 19-04-2023

Juzgados de Policía Local

La “avalancha” de denuncias del Servicio Electoral (Servel) por ciudadanos que no justificaron su inasistencia a votar representa un gran desafío para los juzgados de policía local (JPL).

Se trata de más de dos millones de recursos presentados, en parte, mediante pendrives. A ello, se suma que las notificaciones deberá hacerlas Carabineros, puesto que los JPL no cuentan con personal suficiente.

Es por eso que la Cámara aprobó la resolución 683. Ella pide al Ejecutivo una iniciativa legal para crear procedimientos electrónicos, unificados y homologados a nivel nacional. De esta forma, se busca modernizar la gestión de las causas ante los distintos JPL.



En el texto se señala que estos tribunales tienen una doble dependencia: a las Cortes de Apelaciones y a los municipios. A esta figura extraña, se suma la disparidad de recursos según la comuna.

Tampoco han sido parte de los programas de modernización del Poder Judicial. Por ejemplo, no cuentan con un sistema de soporte digital y de tramitación electrónica unificado. Asimismo, no disponen de una academia judicial que capacite a su personal, ni existen protocolos para la atención de público.