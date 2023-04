Opinión 29-04-2023

LA FUNDACION DEL LICEO DE LINARES…. ¿ANIVERSARIO OLVIDADO?

Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia





En la sección de El Heraldo del pasado 19 de abril, en la sección “hace sesenta años”, es decir 1963, se publica una nota sobre la celebración del aniversario número 88 del Liceo de Linares. Era Rector don Gerardo Aravena Rivas y los festejos incluyeron diversas actividades.

Sin embargo, en este año del 2023, cuando ya hace siglo y medio se vislumbraba la creación del liceo, nada hemos visto en la prensa local. Me lo comenta un amigo, también dedicado a la investigación.

Nos vamos a nuestro extenso y nutrido archivo sobre el que fuera nuestro plantel formador y cuya historia escribimos: son casi mil fichas que registran la vida del establecimiento. Observamos que en 1869, los diputados Manuel Antonio Hurtado y Enrique y Josè Tocornal, plantearon la creación de la provincia de Linares, que les sacaría de la hegemonía talquina y de la dependencia de la provincia de Cauquenes. Entre los logros que se avizoraban, se encontraba la creación de un “liceo de segunda clase” para nuestra ciudad. La razón era simple, el único colegio de enseñanza humanística de la zona, era el Liceo de Talca, el cual fue reacio a recibir a alumnos de otras provincias.

Nada sucedió entonces, pero el 22 de noviembre de 1873, el periódico La Idea de Linares, editorialmente, anunciaba la fundación de la provincia de Linares, lo cual los habitantes de esta zona calificaron como “la consumación de la obra de emanciparnos de Cauquenes”, y se sugería que, en lugar de crear una Escuela Superior, “se decrete un Liceo de 2ª clase”.

De la fundación de la Provincia de Linares se cumplirán 150 años el próximo 11 de diciembre y donde se establecieron tres departamentos: Linares, Parral y Loncomilla. Desde luego, es un aniversario de no menor trascendencia.

El significativo logro, se celebró el 15 de diciembre de 1873 con una gran fiesta en las casas de Chocoa, al norte de Villa Alegre y aún en pie. Autoridades, vecinos destacados, parlamentarios y gente de influencia del nivel local, concurrieron al festejo, que se extendió hasta la salida del sol. Se brindó por el éxito, pero se tuvo presente no desmayar en obtener el anhelado liceo para la ciudad. Es más, en un editorial del 11 de abril de 1874, La Idea abogaba por la elección de gobernadores e intendentes, a fin de impedir que las autoridades que rigieran los destinos locales, fueran gente externa y ajena a los problemas locales. Debía pasar más de un siglo para obtener ese anhelo.

Pero la obsesión de un Liceo seguía latente. El 17 de octubre de 1874 el ya citado periódico local, destacaba en primera plana que el gobierno había destinado un ítem de seis mil pesos para fundar un liceo en Linares, merced a una indicación del diputado Josè Tocornal, por encargo de don Manuel Antonio Hurtado.…”Todo el vecindario leyó con indecible placer tan agradable y provechosa nueva – decía el cronista – y poseído del más vivo entusiasmo y placer, tributaba a porfía honores y aplausos al honorable señor Hurtado”.

“Creo superfluo detenerme – concluía la nota periodística – en analizar los inmensos beneficios que acarrea a Linares la planteaciòn (sic) de un Liceo, ese cenáculo de las ciencias”.

El 22 de diciembre de 1874 se dictó el decreto 280 mediante el cual se creaba un liceo de segunda clase en la provincia de Linares, el cual comenzaría a funcionar el 1 de marzo de 1875. En realidad el liceo se inauguró el domingo 18 de abril y abrió sus puertas al día siguiente, lunes 19.

O sea, en estricto rigor, el liceo cumplirá un siglo y medio de existencia en el próximo año del 2024.

Sobre esto una acotación de buena voluntad: escuchamos en la emisora Buena Nueva que un grupo de profesores del Liceo, sin duda con la mejor intención del caso, están intentando escribir la historia del Liceo. Una de las docentes expresó que tenía como objetivo celebrar los 150 años del plantel el “2026”, creemos que, a la luz de lo que narramos, está confundida en el año. Otra de las maestras agregó que se intentaría “desmitificar” a don Valentín Letelier. Ignorábamos que el gran intelectual tuviese mitos. Hemos examinado por años sus obras completas, ubicamos y exhumamos sus restos desde el Cementero General en 1994 y, la verdad, no tenemos referencias de utopías que oscurezcan su biografía. En todo caso, nos interesa saber su versión sobre el tema.

Pero, y como ya lo hemos dicho antes, una obra de esta envergadura, requiere de una estadía de al menos seis meses en la Biblioteca Nacional. La historia, en una dura reflexión, es una ciencia exacta y no acepta desvíos en sus afirmaciones.