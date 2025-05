Opinión 09-05-2025

La mascara oscura del poder.

Luis Flores Tobella



El uso estratégico del poder.

Competencia visible al poder



Mientras unos y otros persiguen el deseo de gobernanza, muchos advierten que el poder debe ser más una estrategia observada previamente que advertida, La capacidad de los individuos que siempre se destacan y sobresalen definitivamente se tropiezan con la envidia y muchas otras calificaciones y adjetivos que le impedirán siempre destacarse porque además de provocar diferencias y distancias , también provoca inestabilidad emocional al resto ,el solo hecho de marcar diferencias por su deseo imperioso e innato por sobresalir, él individuo crea inevitablemente distancias quedando expuesto a la crítica irremediablemente; El poder visible no agrada ni empatiza.

El poder no visible. o poder invisible se refiere a un tipo de poder que no se expresa de manera directa o abierta, sino que opera de manera sutil a menudo a través de influencias o mecanismos menos obvios y a menudo implícita. no ser directamente perceptible, operar a través de mecanismos indirectos

La incompetencia visible al poder ;Se refiere a la situación en que la falta de capacidad o aptitud de un líder o autoridad se hace evidente y perceptible generando una percepción en su ejercicio del poder En síntesis es un fenómeno que tiene importantes consecuencias en la sociedad y en el ejercicio del gobierno o en una autoridad que demuestra incompetencia, puede perder legitimidad y afectar la confianza en las instituciones, a diferencia de un líder con estrategia visible ;Innato que sobresale y demuestra con su temperamento y su actitud que es su inevitable actitud que le aflora, que es de difícil contenerla es una fuerza individual interior que lo obliga a actuar espontáneamente, con inteligentemente con ingenio, pero inevitablemente el poder visible atrae resistencia; Así es de complejo la psicología humana.

la simplicidad, muchas veces se confunde con la incompetencia visible, también es subestimada porque el ser humano también es impredecible ante ella. Pero se refiere al principio de que la claridad y la sencillez y la eficiencia en la comunicación puede ser más efectiva y poderosa que la complejidad.

La mejor respuesta es la que nos permite no ser demasiado visible, ni simple, ni demasiado complejo, porque el hombre es por naturaleza un ser insatisfecho de todo y esto obliga al poder visible y no visible a buscar el mejor equilibrio entre ellas, debe estar entre lo visible y lo no visible, entre lo simple y lo complejo. Porque ahí solo lograremos comprender y evitar la complejidad humana aun así jamás perderemos lo complejo que somos. Esto obliga a los hombres sabios a encontrar mejores estrategias que les den un mayor valor a sus intenciones sin perder el foco ni exponerse visiblemente siempre. Lograr tener paciencia con una mirada comprensible de la realidad deseada o esperada, pero más observada. Sin provocar resistencias, ni ofrecer ofertas que jamás serán cumplidas.

En consecuencia, en los momentos de elegir, decidir, por el poder en otro u otros, debemos concentrarnos en reconocer cada máscara, para no encontrarnos con sorpresas en el tiempo, que no nos modifiquen nuestras propios deseos o intenciones, porque aun así con tantas diferencias, siempre sabemos reconocerlas, como también muchas veces nos equivocamos, pero no queremos advertirlas delante de los demás porque hoy nos falta más humildad y logrrar ser capaces de reconocer nuestras propias faltas, inseguridades, errores y también ante los demás, porque hoy nos hace falta más valentía y decisión para reconocer en su tiempo nuestra propia sombra. Debemos ser más auténticos, más genuinos más seguros en nosotros mismos y no tan influenciables.