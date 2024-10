Opinión 30-10-2024

La prevención del cáncer de mama no es solo en octubre

Paula Muñoz Felipe, académica de Obstetricia, UNAB Sede Viña del Mar.





“Aunque cueste, primero nosotras” así se denominó esta campaña del mes de octubre para concientizar acerca del cáncer de mama. Esta frase es muy decisiva porque en el 2023 fallecieron 2.263 mujeres por esta enfermedad, el mayor número de muertes por este cáncer desde que se tienen registros, según datos del DEIS. Constituye la primera causa de muerte en nuestro país, según INE, 2011 (última información disponible). Las cifras nos alertan y nos confirman que esta patología es un problema de salud pública, que no debemos olvidar. La prevención contra el cáncer de mama debe ser una constante todo el año, el autocuidado y proteger a tu círculo cercano es fundamental, si queremos generar conciencia acerca de la importancia de que las mujeres se realicen su control anual a partir de los 40 años (o antes), ya que se estima que 9 de cada 10 pacientes con cáncer de mama podrían sobrevivir si la enfermedad se detecta precozmente.

Hay que recordar que el inicio de esta enfermedad suele ser asintomático. En un 80% de los casos la primera manifestación es un tumor o induración; característicamente como un nódulo duro, irregular, adherido a los planos contiguos. La localización más frecuente es en el cuadrante superoexterno de la mama, donde se concentra la mayor parte del tejido glandular.

Los factores más importantes que aumentan el riesgo de esta enfermedad son el envejecimiento, ser mujer, no tener hijos o el primer embarazo tardío, primera menstruación antes de los 12 años o menopausia tardía, radioterapia previa al tórax o la mama, antecedentes familiares de cáncer de mama en primer grado, antecedentes personales de hiperplasia benigna o de cáncer de mama, uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal, sobrepeso u obesidad, consumo de tabaco y/o alcohol. Los casos aumentan significativamente en mujeres sobre los 50 años.

Hacemos un llamado a recordar los avances en cobertura de esta enfermedad. Contamos con esta patología dentro de AUGE-GES con las beneficiarias de Fonasa o Isapre, mayores de 15 años. Ellas pueden acceder a esta cobertura debido a un cáncer de mama (por sospecha o una vez diagnosticado) desde el 2005. Dentro de las campañas y políticas en nuestro país, se avanza en: Las usuarias de Fonasa pueden acceder a la mamografía con Copago Cero, es decir, sin costo. Para ello, se debe acercar al consultorio o Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano a su domicilio. Además, si tiene entre 50 y 59 años podrá realizarse una mamografía gratis cada tres años, independiente de si está en Fonasa o una Isapre. No necesita presentar orden médica. Debe consultar en su Isapre el listado de prestadores en convenio para agendar la mamografía.

El cáncer de mama puede ser una de las pruebas más duras en la vida de una persona. Frente a este desafío, las palabras de apoyo, la solidaridad y estar informados adquieren una importancia crucial, no solo en octubre, sino todo el año.