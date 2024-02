Opinión 29-02-2024

La Sinergia Público-Privada: Clave para el Desarrollo Integral del Maule

Por María Jesús Carvallo, Directora Fundación Maule



En la Región del Maule, nos enfrentamos a desafíos únicos que requieren soluciones innovadoras. Creemos firmemente que la clave para un desarrollo sostenible y equitativo radica en la sinergia entre los sectores público y privado. La colaboración no es solo una opción; es una necesidad para potenciar nuestro desarrollo integral.



Nuestra fundación ha sido testigo y parte de iniciativas transformadoras cuando diferentes sectores se unen con un propósito común. Desde mejoras en educación y salud hasta la promoción de la cultura y el deporte, hemos visto cómo la suma de esfuerzos trae resultados significativos. Pero, ¿qué hace que esta colaboración sea tan efectiva?



Primero, la diversidad de perspectivas. El sector público, con su visión integral y su capacidad de llegar a la población en general, se complementa con la innovación y eficiencia del sector privado. Segundo, la unión de recursos. La financiación y los recursos humanos se multiplican cuando trabajamos juntos, logrando un impacto mayor que si actuáramos de forma aislada.



En la Fundación Maule, estamos comprometidos con ser un puente entre estos mundos, articulando esfuerzos y alineando objetivos para el beneficio de nuestra región. La tarea no es sencilla, pero estamos convencidos de que con colaboración, transparencia y compromiso, podemos llevar al Maule hacia un futuro prometedor.

Invito a todos los actores, tanto públicos como privados, a sumarse a esta misión. Juntos, podemos hacer de la Región del Maule un lugar donde el desarrollo, la justicia y la equidad no sean solo aspiraciones, sino realidades tangibles.