Opinión 20-10-2024

La Voz del Mote con Huesillo: Una tradición y espacio turístico



Alejandra Astete Belmar





Tenía mucha sed y quería algo refrescante; además, el hambre me hizo pensar en la cocina de mi abuelita. Supe de inmediato que tenía que acercarme a la Alameda, donde mi casera favorita vende mote con huesillo. Así como yo, muchos linarenses y visitantes encuentran en ese rincón de la ciudad un pedacito de tradición, gracias al esfuerzo de mujeres como la presidenta de la Asociación "Expo del Mote con Huesillo AG", quien ha sido un pilar en la Alameda de Linares durante casi 18 años. Fue la primera en establecer su puesto, y junto a otras 26 mujeres, ha transformado la venta de mote con huesillo en un símbolo local y turístico de la ciudad. “Comenzamos como un sueño pequeño, y hoy es parte del alma de Linares”, comentan con una sonrisa. Sin embargo, la falta de orden y regulación en el sector es una de sus mayores preocupaciones.



Para ellas, el entorno ideal sería uno en el que cada actividad tuviera su espacio asignado, permitiendo una convivencia armónica entre los diferentes tipos de comercio. “Hoy en día, cualquiera puede instalarse con cualquier cosa, y no hay control”, lamentan. Esta falta de regulación ha provocado que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, se encuentren con un escenario caótico y desorganizado que no refleja la identidad de las tradiciones ni el espíritu de las mujeres que allí trabajan.



Se destaca la importancia de mantener una imagen limpia y acogedora en la zona. “Cuando los clientes vienen a disfrutar de un mote con huesillo, buscan un ambiente acogedor, no uno con ropa colgando por todos lados”, señalan con firmeza, refiriéndose a la presencia de productos colgados, como ropa usada e incluso ropa interior, que afectan la percepción del lugar.



Entre las propuestas recogidas para mejorar la situación, se destaca la construcción de pérgolas que permitan a las vendedoras trabajar durante todo el año, no solo en las estaciones más cálidas. “Así podríamos estar aquí, llueva o truene, ofreciendo lo que mejor sabemos hacer”, dicen con entusiasmo. También sugieren volver a dar espacio a los artesanos, quienes en el pasado tenían puestos en la zona, y recuerdan con nostalgia cómo la artesanía chilena y el mote con huesillo solían complementar perfectamente la experiencia de quienes venían de otras regiones o del extranjero.



A pesar de los desafíos, no han dejado de buscar soluciones. “Es difícil cuando ni siquiera tenemos baños cerca para los clientes o para nosotras”, explican. Actualmente, dependen de los servicios del mercado, que no siempre están disponibles, y aunque la Casa de la Cultura y el Museo están cerca, no ofrecen baños accesibles durante el fin de semana. “Necesitamos baños que estén disponibles todo el tiempo que trabajamos aquí”, enfatizan.



El crecimiento del comercio en la zona también ha traído nuevos desafíos. La llegada de "Food Trucks" operados por arrendatarios en lugar de sus verdaderos dueños ha generado desorden. “Todos necesitamos trabajar, pero sería ideal que los puestos fueran gestionados por quienes realmente lo necesitan”, señalan. El enfoque es claro: dignificar el trabajo, brindar mejores condiciones y orden, atendiendo las necesidades de las personas que buscan mantener a sus familias a través del trabajo que realizan.



Todos los emprendedores sueñan con una Alameda mejor organizada, con estacionamientos adecuados para los clientes, baños limpios, mayor seguridad y espacios más ordenados que permitan trabajar sin las dificultades actuales. También han expresado su preocupación por la seguridad en el sector, indicando que en ciertos horarios el lugar puede volverse peligroso. “No debería ser así. Deberíamos sentirnos seguras, y nuestros clientes también”, insisten, sugiriendo la presencia de guardias para proteger a comerciantes y visitantes.



En resumen, las socias de la "Expo del Mote con Huesillo AG" han sido una defensora incansable de los hombres y mujeres y de necesidad de mejorar de las condiciones de trabajo en la Alameda. Sus propuestas no solo buscan dignificar el esfuerzo de quienes venden mote con huesillo, sino también transformar el lugar en un espacio atractivo y seguro para todos los que lo visitan. “Esto no es solo un trabajo, es parte de nuestra historia, y queremos que perdure”, concluyen con determinación.