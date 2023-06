Policial 04-06-2023

LABOCAR HACE LLAMADO A PREVENIR INCENDIOS ESTRUCTURALES



La Sección Criminalística Labocar en la Región del Maule, como organismo científico-forense de Carabineros de Chile, durante los últimos años ha debido investigar un alto número de estos siniestros en toda la Región del Maule, registrando un aumento de los denominados incendios estructurales.

El capitán Dixon Rivas, jefe de esta unidad, agregó que “el llamado es a tomar conciencia respecto al riesgo real de estos siniestros en nuestros hogares, teniendo especial preocupación en apagar calefactores eléctricos y otros equipos de alto consumo eléctrico cuando no están siendo utilizados; no dejar prendas de vestir próximas a estufas ni ductos calientes; contar con extintores de incendio; no utilizar braceros al interior de la casa y sobre todo, realizar reparaciones, extensiones y modificaciones eléctricas sólo mediante profesionales certificados. Siguiendo estos simples ejemplos, ayudaremos a disminuir esta negativa cifra y de paso cuidaremos la vida de aquellos a quienes más queremos”.

Durante los últimos 12 meses, esta sección especializada ha concurrido a casi 70 de estos lamentables eventos.