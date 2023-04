Social 12-04-2023

Largas listas de espera por especialidades médicas se pueden contener desde la atención primaria



- Con especialidades como Medicina de Urgencia y Medicina Interna, la Universidad Autónoma de Chile persigue formar médicos expertos que puedan entregar atención oportuna y reducir la cantidad de pacientes derivados.





Las largas listas de espera para atención de especialidades médicas son una realidad en la Región del Maule y todo Chile. Aguardar hasta dos años para concretar una cita con médicos de áreas como urología o nefrología, por citar dos casos, es una confirmación de esa realidad.

Ante esta coyuntura la Universidad Autónoma de Chile, a través del programa corporativo de Especialidades Médicas, persigue contribuir con la formación de capital humano experto que atienda dichos requerimientos desde la primera instancia, la atención básica o primaria, a fin de contener y evitar las masivas derivaciones.

El Dr. Luis Jaime, Director de la Unidad de Especialidades Médicas de la institución de educación superior en Talca, explicó que actualmente el programa en la Región del Maule oferta 32 plazas de estudio por año para especializarse en áreas como Medicina Interna, Imagenología, Medicina de Urgencia y Medicina Familiar.

“Nuestro sello formador nos compromete a atender falencias del sistema de salud en la región…Las cuatro especialidades que ofrecemos como Universidad Autónoma son áreas falentes y de alta demanda para nuestra población y establecimientos de salud, tanto en el caso de hospitales, como de atención primaria siendo el caso de Medicina Familiar”, detalló.

Al consultar a Jaime sobre cómo esta formación de especialistas atiende a realidades como las ya descritas, precisó que los establecimientos de salud configuran la atención en el servicio de urgencias con especialidades básicas, entre ellos médicos internistas.

“No obstante, no se logra concretar los cupos para poder contratar a estos médicos para hacer turnos y están siendo servidos por médicos generales…Se deben completar estos nichos con médicos especialistas, como los formados en Medicina de Urgencia”, apuntó.

Jaime agregó que la atención primaria de salud, que es el gran derivador a especialidades médicas, no está cumpliendo eficientemente con la atención de pacientes y, por tanto, estos son destinados en exceso a establecimientos de salud que ya tienen comprometidas sus atenciones. “Es por eso que la atención primaria de salud requiere a nuestros médicos especialistas, en Medicina Familiar fundamentalmente, y en algunas especialidades básicas, como Medicina Interna, con la finalidad de dar atención oportuna y reducir la cantidad de pacientes derivados”, expresó.



POSTULACIONES A BECAS

Jaime puntualizó que las áreas de especialización que comprenden hacer turnos de rotación no son de alta demanda.

“Vemos con preocupación que existe una severa orientación hacia las especialidades que no hacen turnos. Es una situación compleja de definir. Quizás tiene que ver con la pandemia, puesto que ha habido y hay un incremento en la demanda de servicios de atención de urgencias…Entonces las especialidades que hacen turnos como, por ejemplo, Medicina de Urgencias, son las que menor postulación reciben”, enfatizó.

Sin embargo, destacó como una de las ventajas de la formación entregada por la Universidad Autónoma su carácter de “programa corporativo de especialización”, por lo cual las especialidades se desarrollan en campos clínicos de las tres regiones donde se encuentra presente la institución: Maule, Araucanía y Metropolitana.

Jaime informó que para 2024 abrirán convocatoria para otros tres programas, los cuales igualmente atenderán los requerimientos de la región. Las mismas serán informadas de manera oportuna.