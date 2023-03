Cultura 17-03-2023

“Lenguaje Ancestral”: arte textil rupturista se presenta en la Galería de Arte de la Universidad Autónoma





- Colección multisensorial, de la artista Cecilia Acevedo, fue hecha para ser vivida y experimentada con todos los sentidos.



“Capturar el lenguaje no verbal a través de los rostros y dar la sensación de movimiento a las obras, como proyectando una ilusión óptica es la magia de todas mis creaciones”, destacó la artista de fibras Cecilia Acevedo, al presentar su trabajo en la inauguración de la exposición “Lenguaje Ancestral” llevada a cabo en la Galería de Arte de la Universidad Autónoma de Chile.



Esa es la esencia de esta muestra que estará abierta al público hasta principios de abril y que es parte de la cartelera de extensión cultural de la casa de estudios superiores para el presente año. “Quería honrar a mis ancestros ya que utilizo una técnica tan antigua y ancestral, y también porque las emociones y el lenguaje no verbal ha sido entendido siempre; es el único lenguaje que nos conecta a todos. Todo ello se combino y dio origen a esta muestra”, subrayó Acevedo.



De acuerdo a lo comentado por el director de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de la institución de educación superior, Hans Heyer, “es muy importante para nosotros como universidad, abrir las puertas de nuestras galerías de arte a los artistas emergentes”, agregando que este trabajo se está realizando desde el año pasado con la finalidad de dar cabida a todas las expresiones artísticas.



Junto con ello, Heyer destacó que el trabajo de Cecilia Acevedo “es único y estamos felices de inaugurar esta muestra que ha captado gran atención del público”, indicó.



“La obra es una propuesta innovadora, la artista se esmera en transgredir las normas de lo establecido con una obra llamativa, poderosa, interesante que reivindica el rol de lo femenino, lo que va en línea directa con lo que nosotros como ministerio estamos impulsando en la creación y circulación de las obras”, expresó Roberto Najle, consejero Regional del Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Maule.



Cecilia Acevedo es una artista chilena que comenzó su trabajo artístico en plena pandemia, terminando su primera obra en agosto de 2020. Desde ese minuto no ha tenido respiro, exponiendo en importantes ferias de Arte Contemporáneo Nacional, como ArtSTGO, e Internacional, como ArtWeek Chile y Yarn Bombing Trivento de Milán. En la actualidad es representada de forma permanente por São Rafael Galleries de Portugal, The Moiras Barcelona, Kaleido Art y Mundo Arti España.