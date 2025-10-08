miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 08-10-2025
    Levantamiento de Trabajando.com: Radiografía del migrante en el mercado laboral chileno: 11% de los postulantes son extranjeros
    - El estudio muestra que la inserción formal de extranjeros es esencial para reducir la informalidad, cerrar brechas y potenciar sectores con déficit de mano de obra. Las áreas con mayor demanda por estos trabajadores son comercio, servicios, construcción y logística.
    Según el último Censo 2024, en Chile residen 1.608.650 personas nacidas en el extranjero, equivalente al 8,8 % de la población. De ellas, más de 973 mil migrantes participan en el mercado laboral, consolidándose como una fuerza de trabajo esencial que contribuye a sostener el dinamismo de la economía y a cubrir vacantes en industrias con déficit de mano de obra.
    De acuerdo con datos de Trabajando.com, de un total de 6,1 millones de postulantes en la plataforma, un 11,2% corresponde a personas extranjeras, cuya presencia se concentra principalmente en sectores como comercio, servicios, construcción y logística.
    Según el gerente general de Trabajando.com, Eduardo Marín, “la inserción laboral formal de los migrantes no solo contribuye a reducir la informalidad y las brechas salariales, sino que además permite aprovechar un capital humano que es clave para dinamizar sectores con déficit de mano de obra. Bien integrado, el aporte migrante es un motor positivo para la economía chilena”.
    DIFERENCIAS POR GÉNERO
    Las cifras muestran también brechas y desafíos. Por ejemplo, la expectativa salarial promedio de los hombres migrantes es de $1.200.000, mientras que la de las mujeres alcanza solo los $600.000. A su vez, la formación académica influye de manera directa en las aspiraciones: quienes cuentan con estudios de postgrado proyectan ingresos cercanos a $2.000.000, mientras que quienes tienen educación básica o media aspiran a $600.000.

    Freddy Mora

