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    Política 05-11-2026
    Ley corta de Seguridad Municipal: ACHM destaca aprobación de nuevas herramientas para los municipios
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    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) valoró la aprobación y despacho a ley de las modificaciones a la Ley N.º 21.802 de Seguridad Municipal, que incorporan nuevas herramientas para fortalecer los equipos locales y facilitar la aplicación de la normativa en los territorios. Con la aprobación de las modificaciones realizadas por el Senado, el proyecto completó su tramitación en el Congreso Nacional.
    La denominada Ley corta de Seguridad Municipal aborda dificultades detectadas por los gobiernos locales desde la entrada en vigencia de la normativa, incorporando mayor flexibilidad para la contratación de inspectores, ajustes en las reglas de gasto y nuevas alternativas para acreditar requisitos físicos y psicológicos. También modifica exigencias vinculadas a la conducción de vehículos municipales destinados a labores de seguridad.
    Este avance se da en medio del trabajo que la ACHM ha desarrollado en torno a la nueva Ley de Seguridad Municipal. La Asociación ha participado activamente junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito en la revisión de su reglamento, planteando los desafíos que implica aplicar la normativa en los territorios y relevando aspectos como el financiamiento, el equipamiento, las capacidades técnicas y las distintas realidades comunales.
    Freddy Mora | Imprimir | 258

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