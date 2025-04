Opinión 09-04-2025

LIBERANDO NUESTROS MUNDOS INTERIORES



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno





¡Amor! Dejemos que las cosas se rompan. Romper con el pasado, el presente y también con el futuro encasillado.

No tengamos miedo a ser diferentes, que se enoje la gente. Que todo el mundo se entere que eres una mujer diferente perdida en mis brazos y pasiones.

¡Hundámonos en el inframundo del placer! Perder el miedo, babear en el suelo y no cansarnos de todo lo nuevo que hemos hecho.

Quedémonos sin refugio, a merced del desabrigo, para eso nuestros cuerpos tienen calor y no esperar un nuevo amanecer, que es nuestro enemigo, porque todo queda atrás.

Tal vez nos mudemos hacia otros cielos, hacia otros techos que no tengan oídos ni prejuicios.

Demasiados esfuerzos ¿Para qué? Para vivir como zombis como los demás atontados por el sistema.

¡No! Piérdete conmigo, riámonos del mundo, de nuestros imágenes trasnochadas y desnudos frente al espejo que nos revela la verdad presente para luego quebrarlo y dejamos como mudo testigo, sus miles de pedacitos de reflejos de nuestras almas enamoradas.

¡Vamos! Seamos leyenda y motivo para nuestras aventuras, para nuestros sedientos cuerpos, para nuestros orgasmos y versos.

Y nos amaremos a oscuras, con los potentes rayos del sol y reflejos de la luna atrapados en los trocitos de espejos sin importarnos cual es el momento más oscuro de la noche.

Quiero que borres el rictus de tristeza de tu cara y la cambies por una sonrisa generosa y que el brillo de tus ojos se clave en mi pecho diciendo. ¡Ven, te deseo una vez más!

¡Adiós mundo cruel!

…Hagámoslo más amable para todos nosotros, para las flores, para las abejas, para todos.

Hinchemos nuestros pechos, aunque nos asfixiemos con el humo.

Venceremos y cuando el mundo se acabe, liberado nuestros mundos interiores, nos seguiremos amando en la tierra, en el aire, en los recuerdos, en los rayados de las paredes.

Te amo y tú también me dices que me amas.

Con eso basta.