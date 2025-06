Social 12-06-2025

Liceo Claudina Urrutia de Cauquenes festeja 124 años de historia

- El emblemático Liceo de Niñas de Cauquenes que abrió sus puertas en 1901, luchó en esa época por hacer realidad el sueño de integrar a la mujer cauquenina a la sociedad.



Una emotiva y alegre ceremonia se desarrolló en el salón del Liceo Claudina Urrutia de Cauquenes en el marco de su 124° aniversario, donde participó su comunidad educativa, liderada por el Director del establecimiento, Rafael Pincheira, autoridades comunales y la Subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública, Vivianne Alfaro.

En la ocasión se entregaron saludos, se expuso un video con parte de la historia del establecimiento que hoy es mixto, y se realizaron dos atractivas presentaciones musicales a cargo de los propios alumnos.

Para Rafael Pincheira, quien a la fecha ya cuenta con 17 años a cargo del liceo, es una gran satisfacción haber desarrollado su carrera docente en el establecimiento.

“Es un orgullo haber sido parte de esta institución por tantos años y haber pasado momentos difíciles y entre todos haber salido adelante, del terremoto, la reconstrucción del liceo, la pandemia, un liceo que cuando llegué tenía muy pocos alumnos, que estaba entre la fusión con otro establecimiento o quizá desaparecer. Así que me ha tocado vivir con muchas personas que han pasado ya, momentos difíciles, y que entre todos salimos adelante”, indicó el director.

Respecto a los desafíos a trabajar, Pincheira destacó la importancia de ir evaluando constantemente como se responder al proyecto educativo del establecimiento, que implique una mejora en lo que se está haciendo para dar una superior calidad educacional a todos los estudiantes.

“También desafío siempre es tener una organización que vaya teniendo cada vez mejores resultados de aprendizajes los estudiantes. Ese es nuestro fin principal. Y por supuesto, que nuestros alumnos puedan hacer realidad sus sueños, metas y que lleguen a donde quieran ir”, expresó el director.

RECONOCIMIENTOS

En la ceremonia aniversario se otorgaron reconocimientos a funcionarios, quienes se destacan por desarrollar los talentos de los estudiantes. A su vez, recibieron distinciones alumnos de varios niveles, quienes sobresalen por haber obtenido los primeros lugares en diversos concursos, como el de microrrelatos, arte, creadores de contenido audiovisual y al resaltar en el área del deporte y la investigación científica.

Este es el caso de la destacada paratleta María Jesús Lara, alumna del 2° año D del Liceo Claudina Urrutia, quien señala que cuenta con todo el apoyo de su familia y entrenador para desarrollar su labor.

“Hoy mi liceo me premió y estoy muy orgullosa y me siento tan feliz de representar a un liceo y una comuna que se que me van a apoyar en todos los logros que voy a obtener. Mi competencia más reciente fue en el gran Prix de Cali (Colombia), donde logré hacer récord nacional en 200 y 400 (mts.) y en los 400 logré hacer la marca mínima para el mundial, que va a ser en septiembre en India”, explicó la adolescente.

Por su parte, la estudiante María Paz Gutiérrez, quien se dedica al lanzamiento de la bala, representando a la comuna, la región y pronto buscando representar al país, señaló que “mis motivaciones actualmente son mi profesor, Cristian Colombi, mi club de atletismo en Cauquenes y mi familia, quienes siempre me están apoyando en cada competencia. Me siento muy feliz y orgullosa de haber sido premiada y destacad en mi liceo en el aniversario 124 de la institución”, expresó la estudiante.