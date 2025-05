Política 15-05-2025

Líderes Mayores envían carta al Presidente Boric por ley que obliga al retiro a los 75 años



Con una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, 160 personas mayores, todas distinguidas por la iniciativa 100 Líderes Mayores organizada por Conecta Mayor UC, manifestaron su oposición a la ley N°21.724 de Reajuste del Sector Público, específicamente a su Artículo 90, que desde el mes de enero del 2027 fuerza el cese de funciones de más de dos mil personas mayores de 75 años.

En la misiva señalan que mientras los recientes resultados del Censo evidencian que somos un país que envejece aceleradamente, con un 20% de población mayor de 60 años, resulta paradójico que se haya establecido una norma edadista que, en lugar de incluirlos, los desecha. También destacan que nuestro país ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que, entre otros, reconoce el derecho al trabajo y la no discriminación por razones de edad, por lo tanto imponer el retiro obligatorio no sólo es contrario a estándares internacionales, sino que, a nuestro parecer, atenta contra ciertos derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Chile.

Finalizan su exposición de argumentos con un llamado al Presidente de la República solicitando revisar y modificar esta norma, de modo que deje de ser una imposición y pueda convertirse en un incentivo para quienes deseen retirarse de manera voluntaria. Una sociedad democrática no puede menoscabar la autonomía de las personas.