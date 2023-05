Deportes 28-05-2023

Liga de Básquetbol de Linares abre los fuegos en la categoría sub17

Con un entusiasmo no visto en años, la Liga de Básquetbol de Linares se encuentra empecinada en demostrar que el básquetbol es un deporte potente dentro de la comuna y provincia.

Gracias a una iniciativa postulada al Ministerio del Deporte con su concurso FONDEPORTE 2023, la Liga de Básquetbol de Linares, logra dar vitalidad en las series menores con el 1er Torneo de Apertura SUB-17 Varones en donde de forma inédita se mezclan dos mundos deportivos como lo son el mundo escolar con el mundo de los clubes deportivos; propiciando una competencia de 8 equipos, en donde se destacan los establecimientos educacionales de la comuna: Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga, Liceo Bicentenario técnico Profesional Diego Portales, Instituto Linares y Liceo Nuestra Señora del Rosario, participando conjuntamente con los clubes deportivos Provincial Linares (Linares), Alphas (Longaví), Colbún Machikura (Colbún) y Halcones Centro Sur (Talca).

Con una competencia en el formato de “Todos contra Todos” por puntaje, se definirán las posiciones para establecer los grupos de Oro y Plata quienes y mediante eliminación definirán a los vencedores de este torneo.

Siguiendo con la dinámica que nos está acostumbrando “la Liga”, los encuentros se disputarán jueves y viernes desde las 18:00 hrs en el Gimnasio Nasim Nome Aguilera (interior Estadio Fiscal Tucapel Bustamante Lastra, Linares) sirviendo de preliminar para los encuentros adultos que tanto auge al tenido en su segunda versión.

Pedro Ortiz Reyes, presidente de la Liga indica: “Este esfuerzo que hacemos por levantar el básquetbol en la comuna y en la provincia, viene a ser la respuesta que hace mucho tiempo quienes hemos disfrutado de este deporte hemos pedido… tener una competencia a través del tiempo, con una frecuencia que permita acostumbrar a la gente que los jueves y viernes hay siempre básquetbol, de excelente nivel y gratuito en el Gimnasio Nasim Nome. En lo que respecta a este torneo estamos constantemente trabajando para que podamos abarcar más categorías y en el breve plazo poder sumar a las damas, porque sabemos y queremos que el básquetbol linarense sea para todos y todas”.

Ignacio Valenzuela Cabello coordinador del torneo sub – 17 varones se suman a las palabras y asevera: “Hemos visto que hay mucho entusiasmo tanto en los establecimientos educacionales como en los clubes por generar este tipo de competencias, que vienen a ser la respuesta ante una necesidad que tienen los jóvenes de realizar actividad física, deporte y recrearse a través de la sana competencia. Queremos invitar también a papás y mamás que vengan a apoyar a sus hijos y hacer de esto una bonita experiencia formativa”.

Por último, Francisco Retamales Muñoz, apoyo técnico de la iniciativa, comenta: “con este tipo de iniciativas se provocan grandes cambios en la sociedad, ya que se concretan procesos de crecimiento valórico y formativo importantes, se acrecientan las capacidades físicas y deportivas; y Linares vuelve a tener básquetbol de nivel. La tarea ahora recaerá en los establecimientos educacionales de la ciudad, para que motiven cada día más a los estudiantes y favorezcan la actividad deportiva, porque estamos trabajando fuerte para que todo tenga el mejor de los resultados para las generaciones futuras.”

Cabe señalar que los resultados de la primera fecha fueron: PROVINCIAL LINARES 54 vs INSTITUTO LINARES 22, LICEO VALENTIN LETELIER 36 vs LICEO DIEGO PORTALES 22, ALPHAS LONGAVÍ 57 vs COLBÚN MACHIKURA 27; y LICEO ROSARIO 35 vs HALCONES TALCA 70.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo