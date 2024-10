Política 10-10-2024

Linares: candidato Mario Meza reforzó propuesta de trabajo en campaña a la reelección como Alcalde

Rodeado de adherentes, militantes de RN, postulantes a concejales y cores de esa colectividad y en ausencia de candidatos de la UDI, reforzó su propuesta de campaña a la reelección como Alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez. En la Plaza de Armas de la ciudad, señaló que “hay varios proyectos que aún tenemos que terminar en un tercer periodo en la Alcaldía, como el mejoramiento de la ex tensión de calle Rengo para una circunvalación sur, con una nueva rotonda y urbanización para un mejor bienestar de los vecinos. Es tamos a la espera de finalizar el Hospital Nuevo, el Hogar San Camilo, el eje vial Carmen-Maipú-Januario Espinoza, el Cesfam Óscar Bonilla tenemos un gran proyecto en espera, que por egoísmo político no se ha concretado, como lo es el Parque Iansa, con áreas verdes, pero la intención del MINVU de adquirirlo y edificar casas se ha retrasado 2 años, vamos a insistir en esto”. Sobre la ausencia de los candidatos a concejales y cores de la UDI, indicó que “estaban convocados, pero nadie está obligado, esto es colectivo, soy candidato a la reelección y represento más que a un sector político, a una mirada de trabajo” .Sobre su condición de candidato a la ree lección a Alcalde, formalizado por fraude al Fisco y suspendido de su militancia en RN, reaccionó: “primero, ofrezco las disculpas del caso a la ciudadanía, porque jamás nos sentiremos orgullosos de que Linares sea vista en hechos que no son positivos. Las causas y motivos los dejo a los tribunales de justicia, nos defenderemos hasta las últimas instancias, y el trabajo de 8 años tendrá la res puesta de los electores el próximo 26 y 27 de octubre, el día de las elecciones”