Policial 15-05-2025

Linares: Carabineros recuerda que el grabado de patentes en vidrios y espejos es obligatorio desde este 15 de mayo



Este jueves, entra en vigencia la Ley N° 21.601, que alude que, a partir de este 15 de mayo del 2025, todos los vehículos en Chile deben tener grabada la patente en vidrios y espejos; medida que es parte de un plan para prevenir el robo de vehículos.

Se requiere el grabado en 6 vidrios y 2 espejos, con letras legibles en mayúsculas y altura de 7-10 mm en vidrios y 5-10 mm en espejos.

El grabado debe estar presente en al menos, 6 vidrios (laterales, luneta y parabrisas), además de los 2 espejos laterales. Ello, en caso de que el vehículo tuviese más, donde sólo se exigirá el mínimo (ejemplo, furgones o buses). Ahora, si se trata de aquellos que cuenten con menos vidrios o espejos (por ejemplo, motos), la patente deberá estar grabada en todos sus espejos.

Algunas características que se deben mantener presentes:

-Permanente: que implique un desgaste al vidrio y espejo, más allá de la técnica utilizada (arenado, tallado, ácido, etc.)

-Letra sea legible, y en formato normal; que no utilice elementos como cursiva o negrita y, siempre con mayúscula.

-Para las letras y dígitos de los vidrios, entre 7 y 10 milímetros de altura.

-En los espejos laterales, la altura deberá ser entre 5 y 10 milímetros.

A partir del 15 de mayo de 2025, tener los vidrios y espejos grabados de forma correcta es necesario para poder sacar la revisión técnica de su vehículo y, quienes sean fiscalizados, y no cuenten con el grabado, arriesgan una multa que va desde 1 a 1,5 UTM.