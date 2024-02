Policial 14-02-2024

Linares: Carabineros reitera el llamado a prevenir incendios forestales.

La patrulla comunitaria de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, liderada por el Suboficial Mayor Manuel Araya acompañado de la delegada del cuadrante 3, Sargento primero Joana Aravena y delegado de cuadrante 1, Cabo primero Pablo Gallardo junto a personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) tanto de las comunas de Linares y Talca además del querido Forestín, además de Seguridad Pública y Punto Ecológico Medio Ambiente de Linares concurrieron al sector cordillerano denominado Puente “Tres Arcos” y “Punto Ecológico” para reiterar una vez más el llamado a la prevenir incendios forestales, la muerte por inmersión y el contagio del virus hanta durante los meses de verano.

Dentro de las medidas preventivas explicadas a los turistas que visitan la zona, respecto a la prevención de incendios forestales, se resaltó que al visitar la cordillera, campo o bosque durante el verano, donde se debe poner mayor énfasis y ser precavidos, es al encender fósforos o cigarrillos, los que se deben apagar correctamente, para no provocar siniestros en el lugar que concurran, a su vez solo realizar fogatas en lugares permitidos.

Además ser responsables al momento de ingresar a la aguas de ríos o playas, y no bañarse en lugares prohibidos, siempre teniendo en cuenta las propias capacidades para esta acción; mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, y por ningún motivo acercarse al agua, si ha ingerido bebidas alcohólicas y, evitar la muerte por inmersión.

Por consecuencia se instó a prevenir el contagio del Virus Hanta, lo que se contextualiza en un virus que se transmite al ser humano al estar en contacto con la orina o heces de roedores del género oligoryzomys longicaudatus de cola larga, el cual habita en zonas rurales y cerca de cursos de agua.