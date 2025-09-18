Crónica 18-09-2025

LINARES CELEBRA FIESTAS PATRIAS

El Maule Invita a Disfrutar de sus Paisajes y Tradiciones en estas Fiestas Patrias



La región se posiciona como un destino imperdible para quienes buscan celebrar el 18 rodeados de naturaleza, cultura y gastronomía típica chilena.





El Maule se prepara para recibir a visitantes y familias durante las celebraciones de Fiestas Patrias, ofreciendo una experiencia única marcada por la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente y la riqueza de sus tradiciones. Desde la cordillera hasta el mar, la región ofrece un sinfín de panoramas que conjugan naturaleza, cultura y gastronomía típica.



Quienes recorran el Maule podrán disfrutar de sus extensos viñedos y rutas del vino, de la majestuosidad de sus reservas naturales, así como de las festividades locales que rescatan la identidad campesina, la música y la artesanía. Todo ello convierte a la región en un destino imperdible para estas celebraciones.



El director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP), Fabián Meza, en representación del presidente del directorio y gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, destacó:



“Invitamos a todos a descubrir el Maule en estas Fiestas Patrias. Nuestra región es el corazón agrícola y cultural de Chile, con paisajes que enamoran y tradiciones que nos conectan con nuestras raíces. Queremos que cada visitante viva una experiencia auténtica, disfrutando de nuestros campos, nuestras costas, nuestras montañas y de la hospitalidad de nuestra gente”.



Con estas celebraciones, el Maule no solo refuerza su identidad, sino que también potencia el turismo como motor de desarrollo local, fortaleciendo el trabajo de emprendedores, artesanos y comunidades que son parte esencial de la experiencia regional.

