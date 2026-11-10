Policial 10-11-2026

Linares: reiterados accidentes de tránsito en solo 24 horas movilizaron a equipos de emergencia



Un nuevo accidente de tránsito se sumó ayer a primera hora, parte de una seguidilla de emergencias de este tipo registradas en solo 24 horas, desde el domingo.

Cerca de las 08:10 horas de la jornada de lunes, una colisión múltiple se produjo en camino San Antonio con Ballica Norte, 200 metros al interior. Con un camión involucrado y 2 móviles menores. Se reportó una mujer lesionada. Trabajaron en el lugar Bomberos, SAMU y Carabineros.

Se sumó a los hechos ocurridos en domingo, con el choque de un motociclista en Camino San Juan, kilómetro 3. Luego, a la colisión de vehículos con posterior volcamiento en Calle Carmen con Valentín Letelier, y 3 lesionados.

Y el mismo domingo, alrededor de las 20:50 horas, con el choque de un automóvil contra un poste, en avenida Cardenal Silva Henríquez con Calle Estocolmo, frente a la Iglesia San Antonio de Padua, sector Nuevo Amanecer.

Tanto Bomberos, SAMU y Carabineros, reiteraron el llamado a la conducción responsable y tomando en cuenta el respeto a la velocidad permitirá y atento a las condiciones de la vía y señalética.

