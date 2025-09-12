viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 12-09-2025
    Linares se realizaron actos conmemorativos del 11 de septiembre
    Publicidad 12

    A 52 años del golpe de Estado e inicio de la dictadura en Chile, los actos conmemorativos de un nuevo 11 de septiembre, se concretaron ayer en Linares y gran parte del país.
    En esta ciudad, al mediodía, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Ex Presos Políticos, autoridades y representantes de partidos políticos y organizaciones sociales, se reunieron en el Memorial ubicado en la Plaza de Armas, esquina Kurt Möller con OHiggins, donde se realizó el recuerdo a quienes fueron víctimas de la represión, junto con llamar a la Verdad, Juicio y Castigo. Gladys Rebolledo, presidenta de la Agrupación de Ex Presos Políticos Salvador Allende, de la Provincia de Linares, agregó que se está imponiendo un negacionismo y reivindicación al golpe de Estado y la dictadura, que es muy negativo para nuestro país, no se debe permitir porque aún a 52 años, hay mucho dolor y esperamos poder encontrar a aquellas personas desaparecidas.
    Por su parte, Lenin Fuentes, concejal del PC en esta ciudad, explicó que la Corte de Apelaciones de Talca, finalmente, rechazó el recurso mediante el cual queríamos impedir el acto pinochetista en el Teatro Municipal lo que lamentamos, porque no se discutió el fondo del asunto: que se use un recinto público, para un acto privado y apologista.
    Efectivamente, al cierre de esta edición, se confirmaba que se realizaría el acto de adherentes a Augusto Pinochet, en el Teatro Municipal de Linares, donde se esperaba llevar el monolito recordatorio y, luego, participar de los discursos de rigor en el interior del recinto de cultura.
    Freddy Mora | Imprimir | 206

    Otras noticias

    Senado: unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de extranjeros
    Senado: unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de…
    Senadores del Maule comprometen proyecto para prevenir el suicidio
    Senadores del Maule comprometen proyecto para prevenir el suicidio
    Diputado Sepúlveda (PR): El Maule será incorporado al concurso de jibia
    Diputado Sepúlveda (PR): El Maule será incorporado al concurso de jibia
    Con multas entre $35 mil y $103 mil: avanza a sala del Senado proyecto que sanciona a quienes no concurran a votar
    Con multas entre $35 mil y $103 mil: avanza a sala del Senado proyecto…
    Colegio de Profesores destaca avance en comisión de la ley de titularidad docente
    Colegio de Profesores destaca avance en comisión de la ley de titularidad…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para