Política 12-09-2025

Linares se realizaron actos conmemorativos del 11 de septiembre



A 52 años del golpe de Estado e inicio de la dictadura en Chile, los actos conmemorativos de un nuevo 11 de septiembre, se concretaron ayer en Linares y gran parte del país.

En esta ciudad, al mediodía, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Ex Presos Políticos, autoridades y representantes de partidos políticos y organizaciones sociales, se reunieron en el Memorial ubicado en la Plaza de Armas, esquina Kurt Möller con OHiggins, donde se realizó el recuerdo a quienes fueron víctimas de la represión, junto con llamar a la Verdad, Juicio y Castigo. Gladys Rebolledo, presidenta de la Agrupación de Ex Presos Políticos Salvador Allende, de la Provincia de Linares, agregó que se está imponiendo un negacionismo y reivindicación al golpe de Estado y la dictadura, que es muy negativo para nuestro país, no se debe permitir porque aún a 52 años, hay mucho dolor y esperamos poder encontrar a aquellas personas desaparecidas.

Por su parte, Lenin Fuentes, concejal del PC en esta ciudad, explicó que la Corte de Apelaciones de Talca, finalmente, rechazó el recurso mediante el cual queríamos impedir el acto pinochetista en el Teatro Municipal lo que lamentamos, porque no se discutió el fondo del asunto: que se use un recinto público, para un acto privado y apologista.

Efectivamente, al cierre de esta edición, se confirmaba que se realizaría el acto de adherentes a Augusto Pinochet, en el Teatro Municipal de Linares, donde se esperaba llevar el monolito recordatorio y, luego, participar de los discursos de rigor en el interior del recinto de cultura.

