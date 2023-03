Social 12-03-2023

Linares tendrá el primer banco público regional que entregará alimentos gratuitos a familias más vulnerables



Se trata de EcoMercados Solidarios, impulsados por el FOSIS





En coordinación con distintos servicios del Estado, municipios y privados, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, está instaurando en todo Chile una innovadora iniciativa llamada EcoMercados Solidarios, que entregará semanal y gratuitamente entre 4 a 7 kilos de alimentos a las familias más vulnerables.

Este nuevo banco público de alimentos apunta a que los hogares que han visto reducido su poder adquisitivo, no tengan dificultades para obtener alimentos de calidad y en cantidad adecuada para satisfacer las necesidades de todos sus integrantes.

Asimismo, instalará una gran oportunidad para hablar sobre nutrición, vida saludable y el no desperdicio de alimentos, como asimismo del cuidado del medio ambiente, la salud y la economía de las familias.

En el Maule, el primer EcoMercado Solidario se implementará próximamente en Linares y, en ese contexto, tanto el FOSIS como autoridades y profesionales de la Ilustre Municipalidad local han estado en plena coordinación para afinar y poner pronto en marcha esta incipiente e innovadora propuesta gubernamental.

“Desde diciembre a la fecha hemos estado en coordinaciones con el Municipio de Linares y hemos logrado ir avance tras avance, donde pudimos instalar un equipo exclusivo que estará a cargo de esta tarea, de la mano con la Dideco local y de nuestro equipo provincial FOSIS de Linares. Estará el local que prestará el cobijo para guardar los alimentos, se ha iniciado un trabajo con las empresas que serán parte de esta propuesta y estamos haciendo las gestiones con la autoridad sanitaria a fin de contar con toda la reglamentación que esto requiere para dar la seguridad a la población”, adelantó el Director Regional del FOSIS, Patricio Uribe.

En esa misma línea, recientemente se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación que involucró a John Sancho, Dideco de Linares; Danilo Pérez, Coordinador Municipal del Programa EcoMercados Solidarios; Nicolás Rivera, Encargado de Presupuesto y Recursos Humanos de la Municipalidad de Linares; el Director Regional del FOSIS, Patricio Uribe; y la Encargada Provincial del FOSIS en Linares, Ingrid Díaz.

“Hacemos un llamado e invitamos a las grandes cadenas de supermercado, a los privados y particulares de esta zona en general, a que se sumen a los EcoMercados Solidarios. Nuestro país necesita una sociedad comprometida con derrotar la pobreza y alcanzar igualdad de oportunidades para no dejar a nadie atrás”, selló Patricio Uribe.