Política 09-07-2025

Lla senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), valoró la firma del decreto para la expropiación de terrenos en la ex Colonia Dignidad, en Parral.

Quiero valorar el compromiso cumplido por parte del Presidente Gabriel Boric respecto a la firma del Decreto de Expropiación de la ex Colonia Dignidad de 117 hectáreas que se transformarán en un sitio de memoria y de reflexión que permita a todos los chilenos y chilenas recordar lo que sucedió en ese lugar y rechazar los crímenes que se cometieron para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir torturas, asesinatos y desapariciones de compatriotas por pensar distinto, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

La presidenta del Partido Socialista de Chile, agregó que este decreto que se ha firmado, llega en un momento sensible para nuestro país en donde hay sectores de ultraderecha que siguen avalando y lo que es peor, aseguran que repetirían las atrocidades de la dictadura de Pinochet, lo que sin duda es preocupante y no podemos permitir como país.

Finalmente, llamó a los parlamentarios y parlamentarias como a todas las autoridades del Maule, región donde precisamente está el ex enclave alemán, a rechazar todo discurso de odio que promueva la intolerancia política.