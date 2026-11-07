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    Policial 07-11-2026
    Longaví: realizan misa en memoria del Suboficial Mayor de Carabineros José Matías González
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    Longaví: realizan misa en memoria del Suboficial Mayor de Carabineros José Matías González
    Ayer se realizó una eucaristía encabezada por el Padre Didaktus Carvalho, junto al Capellán de la Prefectura de Carabineros, Padre Juan Sebastián Pérez Núñez, en el noveno aniversario del fallecimiento del Suboficial Mayor Matías González Parra, quién en noviembre del año 2017, perdió la vida mientras desarrollaba patrullajes de seguridad y prevención por la zona, en búsqueda de un delincuente, siendo este mismo quien le arrebató la vida, con un impacto balístico.
    Debido a lo ocurrido, el funcionario policial se convirtió en el mártir de la institución de Carabineros de Chile número 1.201, siendo ascendido póstumamente al grado de Suboficial Mayor.
    La actividad se desarrolló en la Parroquia “San Lorenzo”, la que fue liderada por el Teniente Coronel de la Prefectura de Carabineros de Linares, Pablo García Vivanco, acompañado por la familia del Suboficial Mayor Matías González Parra, oficiales, carabineros territoriales y comunidad.
    En este mismo contexto, se efectuó un recuerdo por los 61 años de la muerte del Teniente Hernán Merino Correa, haciendo alusión a aquel 6 de noviembre del año 1965, quien falleció cuando cumplía labores de soberanía en la frontera con Argentina (Patagonia), instaurándolo como un nuevo prócer de la Patria.

    Freddy Mora | Imprimir | 199

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