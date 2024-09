Opinión 07-09-2024

LOS COPIHUES ROJOS



Ignacio Verdugo Cavada, Concepción





Soy una chispa de fuego que del bosque en los abrojos

abrió sus pétalos rojos bajo el nocturno sosiego;

soy la flor que me despliego junto a las rucas indianas

la que, al surgir las mañanas en las cumbres soñolientas,

guardo en mis hojas sangrientas, las lágrimas araucanas.



Nací en las tardes serenas , de un rayo de sol ardiente,

que amó la sombra doliente de las montañas chilenas;

yo ensangrenté las cadenas que el indio despedazó,

la que de llanto cubrió la nieve cordillerana:

yo soy la sangre araucana que de dolor floreció…



Mis flores rojizas son pupilas en asechanzas;

son como puntas de lanzas entre el polvo del malón…

Y cuando sin compasión me arrastra el viento en la vega

soy arrebol que se pliega y que presagiando está

no que la tarde se va, sino que la noche llega.



Hoy que el fuego y la ambición arrasan rucas y ranchos

cuelga mi flor en sus ganchos como roja maldición;

y, con profunda aflicción, voy a ocultar mi pesar

en la selva secular donde los pumas rugieran,

donde mis indios me esperan, para ayudarme a llorar.